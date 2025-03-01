Графический процессор Navi 48 от AMD содержит 53,9 млрд транзисторов на площади 357 мм², что делает на сегодня его одним из самых плотных GPU на рынке. Чип будет использоваться в видеокартах RX 9000-серии.

Источник изображения: AMD

Компания AMD поделилась свежими подробностями о своей новой архитектуре RDNA 4 и грядущих видеокартах серии Radeon RX 9000. В центре внимания оказался графический процессор Navi 48, который обещает стать одним из самых плотных GPU в истории, пишет Tom's Hardware. И, судя по цифрам, AMD действительно есть чем похвастаться, особенно на фоне таких конкурентов, как Nvidia.

Navi 48, на базе которого будут построены видеокарты RX 9070 XT и RX 9070, имеет площадь всего 357 мм². Это меньше, чем предполагалось ранее (390 мм²), и заметно компактнее, чем чип GB203 от Nvidia, используемый в RTX 5080 и RTX 5070 Ti. «Мы смогли добиться высокой плотности без компромиссов в производительности», — подчёркивают в AMD. И это не просто слова, так как Navi 48 действительно обходит конкурента по ключевому показателю.

В Navi 48 удалось уместить 53,9 миллиарда транзисторов, тогда как GB203 от Nvidia довольствуется 45,6 миллиарда. Простая математика показывает: плотность транзисторов у AMD достигает 150 миллионов на мм² против 120 миллионов у Nvidia. Таким образом, Navi 48 на 25% плотнее, чем чипы Blackwell, включая даже флагманский GB202 из RTX 5090. По словам технического директора AMD Сэма Наффзигера (Sam Naffziger), «это впечатляющий результат, который подчёркивает подход компании к разработке».

Конечно, сравнивать видеокарты только по плотности транзисторов не совсем справедливо. RTX 5090, скорее всего, обойдёт RDNA 4 по мощности и энергоэффективности. К тому же, стоит помнить, что подсчёт транзисторов — вещь условная, и методики у компаний могут различаться. «Мы не стремились к рекордам ради рекордов, но плотность — важный показатель для компактных и эффективных решений», — добавляет другой представитель AMD Фрэнк Азор (Frank Azor). Тем не менее, достижение AMD нельзя недооценивать.

Сравнить Navi 48 с предыдущим поколением RDNA 3 сложнее, чем кажется. Navi 31 из RDNA 3 тоже достигал плотности 150 миллионов транзисторов на мм², но использовал чиплетную архитектуру, где кеш и вычислительные блоки разделены. Navi 48 же вернулся к монолитному дизайну, сохранив плотность и уместил 64 МБ кеша L3 прямо на чипе. «Это шаг вперёд, который позволяет нам сочетать компактность и производительность», — говорят в AMD. И, похоже, отказ от чиплетов не пошёл во вред.

Отмечается, что Navi 48 выходит на рынок явно с определёнными амбициями в виде лучшей в классе плотности транзисторов, улучшенной трассировке лучей и поддержке FSR 4. AMD явно нацелена на конкуренцию с верхним средним сегментом Nvidia, и делает это с энтузиазмом, которого от компании давно не видели. Если RX 9070 XT действительно поступит в продажу по заявленной цене в $599 (что в условиях дефицита GPU звучит почти фантастически), AMD станет серьёзным игроком для покупателей. Полные обзоры новинок ждём уже на следующей неделе — тогда и станет ясно, оправдает ли Navi 48 ожидания.