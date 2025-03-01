Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Китай обвинил Тайвань в передаче технологий США через TSMC
Китайское правительство выразило недовольство тем, что тайваньская TSMC активно развивает производство в США, рискуя стать полностью зависимой от американского рынка.

                                                         Источник изображения: wccftech.com

Китайские власти заявили, что Тайвань фактически передает свои передовые полупроводниковые технологии Соединенным Штатам, используя компанию TSMC как инструмент в этом процессе. Представитель Канцелярии по делам Тайваня заявил, что крупнейший тайваньский чипмейкер стал «сувениром», который остров предлагает зарубежным государствам в стремлении укрепить свою независимость. 

Недовольство Пекина вызвано тем, что TSMC активно расширяет свое присутствие в США. В частности, компания уже запустила производство 4-нм чипов в Аризоне и планирует освоить 2-нм техпроцесс в ближайшие годы. Всё это подтверждает приверженность тайваньской фирмы американскому рынку, что, по мнению Китая, ослабляет позиции Тайваня как центра глобальной полупроводниковой индустрии.

Китайские власти утверждают, что, если экспансия TSMC в США продолжится, компания может фактически превратиться в «United States TSMC». В сложившейся ситуации TSMC оказалась под давлением сразу с двух сторон: с одной стороны, бывший президент США Дональд Трамп (Donald Trump) обвиняет Тайвань в том, что он «крадет» американские технологии, а с другой — Пекин осуждает расширение тайваньского бизнеса в Америке. 

Эксперты отмечают, что TSMC, вероятно, выбрала сторону США в геополитическом противостоянии, что может быть связано с желанием компании создать альтернативные производственные мощности на случай эскалации конфликта между Китаем и Тайванем. А в целом, такой шаг может изменить баланс сил в глобальной полупроводниковой индустрии, снижая зависимость США от азиатского производства. Однако это также усиливает напряженность между Китаем и Тайванем, поскольку Пекин рассматривает технологическое превосходство острова как стратегически важный фактор. 

Отметим, что на данный момент TSMC продолжает реализацию своих американских проектов, несмотря на критику со стороны Китая. Вопрос о дальнейшем развитии ситуации остается открытым, особенно в контексте возможного усиления давления Пекина на Тайвань и его ключевые технологические компании.

#китай #tsmc #тайвань
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России предложили построить судоходный канал между Северным Ледовитым и Тихим океанами
24
Трамп заявил о намерениях вернуть оставленное в Афганистане оружие
5
Thermal Grizzly предлагает скальпированные процессоры AMD Ryzen 7 9800X3D
+
HyperOS 2 уже можно установить на 33 смартфона Xiaomi, но потребуется разрешение от производителя
6
Politico: Макрон не смог заручится поддержкой Трампа в вопросе гарантий безопасности для Украины
2
AliExpress закрыл для россиян доступ к компьютерным комплектующим
18
Android Auto 18.3 официально представлен: исправление ошибок и новые улучшения
+
Rockstar открыла перенос сохранений в GTA V Enhanced
1
В России выпустили полностью отечественный пятиосевой станок с ЧПУ для нужд авиастроения
+
Использование ИИ технологий для создания игр нравится далеко не всем геймерам
2
Casio представила новые модели часов серии AE1600H – AE1600H-1AV, AE1600H-5AV и AE1600H-8BV
+
Компания Oukitel представила свой новый смартфон IIIF150 Raptor 5G
+
Смартфоны Samsung Galaxy A56, A36 и A26 получат новые процессоры и экраны
1
RX 9070 XT достиг в FurMark производительности RTX 4080 при температуре чипа 55°C
10
Япония оказалась на пороге нового уровня демографического кризиса
2
Немецкая Pithead Studio разрабатывает игру Cralon
+
Чистый убыток маркетплейса Ozon увеличился до 59,4 миллиарда рублей в 2024 году
6
Samsung Galaxy Z Flip7 получит более крупные дисплеи, чем Galaxy Z Flip6
+
Страница Grand Theft Auto 5 Enhanced появилась в Steam
+
Google и Qualcomm обещают выпускать обновления для новых Android-устройств на протяжении восьми лет
+

Популярные статьи

Группа учёных намерена интегрировать в человека ДНК тихоходок, открыв двери покорителям космоса
20
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Февраль)
24
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
80
Что известно о будущей Xbox next generation - вся информация на сегодняшний день
9
ТОП-7 причин НЕ покупать личный автомобиль, если вы живете в крупном городе
45
Проверяем Ubuntu и Chimbalix на пригодность для использования
51
Как выбрать робот-пылесос в 2025 году - подробный гайд
6
Проверяем Debian, Manjaro и Fedora на пригодность для использования
3

Сейчас обсуждают

DANYNAFIG
04:31
Мальчика в толстовке вышвырнули из белого дома :D
В ЕС пообещали усилить поддержку Украины на фоне поездки Зеленского в США
DANYNAFIG
04:28
Такого позора мир не видовал ещё , продолжай зелебоба закапывать себя , тупица мальчик в толстовке :D
Amazon Web Services представила новый чип Ocelot для квантовых вычислений
sevapva0
04:08
Win11 - это условие или рекомендация для запуска игры?
Rockstar открыла перенос сохранений в GTA V Enhanced
Дмитрий Лобов
03:31
Цветущий сад, как он есть
В Румынии кандидат в президенты Джорджеску получил подписку о невыезде и запрет на посты в соцсетях
Дмитрий Лобов
03:28
Это интернет, тут никто никого не спрашивает, дурачок) Может, все же дать тебе пару советов, чтобы ты лучше разобрался в своей жизни, которая привела тебя к кастированным затычкам АМД вместо нормальны...
RX 9070 XT достиг в FurMark производительности RTX 4080 при температуре чипа 55°C
Сергей Клычков
02:58
Как смотреть Ютуб не пашет
В Японии создали видеоигру-стрелялку, в которой пули размером в одну миллиардную метра
Ренбокот
02:49
по сути нужно устранить около 50 человек и война закончится
Страны Европы выступили со словами поддержки Украины после поездки Зеленского в США
Ренбокот
02:47
Евро тварей прикормило теневое правительство США (дерьмократы, Соросы, главы военных заводов), поэтому они стремятся к войне.
В ЕС пообещали усилить поддержку Украины на фоне поездки Зеленского в США
Nvidia&Intel Hater
02:46
Вот его поперло......походу он на приходе.Сравнивать Дебиан с своим говно Чимбаликсом это уже говорит о многом.
Проверяем Debian, Manjaro и Fedora на пригодность для использования
Nvidia&Intel Hater
02:41
так он сожрал за январь годичный запас транквилизаторов вместе с 3050-м пациентом,вот его и прет
Проверяем Debian, Manjaro и Fedora на пригодность для использования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем