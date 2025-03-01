Китайское правительство выразило недовольство тем, что тайваньская TSMC активно развивает производство в США, рискуя стать полностью зависимой от американского рынка.

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Китайские власти заявили, что Тайвань фактически передает свои передовые полупроводниковые технологии Соединенным Штатам, используя компанию TSMC как инструмент в этом процессе. Представитель Канцелярии по делам Тайваня заявил, что крупнейший тайваньский чипмейкер стал «сувениром», который остров предлагает зарубежным государствам в стремлении укрепить свою независимость.

Недовольство Пекина вызвано тем, что TSMC активно расширяет свое присутствие в США. В частности, компания уже запустила производство 4-нм чипов в Аризоне и планирует освоить 2-нм техпроцесс в ближайшие годы. Всё это подтверждает приверженность тайваньской фирмы американскому рынку, что, по мнению Китая, ослабляет позиции Тайваня как центра глобальной полупроводниковой индустрии.

Китайские власти утверждают, что, если экспансия TSMC в США продолжится, компания может фактически превратиться в «United States TSMC». В сложившейся ситуации TSMC оказалась под давлением сразу с двух сторон: с одной стороны, бывший президент США Дональд Трамп (Donald Trump) обвиняет Тайвань в том, что он «крадет» американские технологии, а с другой — Пекин осуждает расширение тайваньского бизнеса в Америке.

Эксперты отмечают, что TSMC, вероятно, выбрала сторону США в геополитическом противостоянии, что может быть связано с желанием компании создать альтернативные производственные мощности на случай эскалации конфликта между Китаем и Тайванем. А в целом, такой шаг может изменить баланс сил в глобальной полупроводниковой индустрии, снижая зависимость США от азиатского производства. Однако это также усиливает напряженность между Китаем и Тайванем, поскольку Пекин рассматривает технологическое превосходство острова как стратегически важный фактор.

Отметим, что на данный момент TSMC продолжает реализацию своих американских проектов, несмотря на критику со стороны Китая. Вопрос о дальнейшем развитии ситуации остается открытым, особенно в контексте возможного усиления давления Пекина на Тайвань и его ключевые технологические компании.