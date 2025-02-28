Nvidia решила одну из последних проблем видеокарт серии RTX 50 — чёрного экрана при запуске игр или системы. Драйвер включает ряд дополнительных улучшений, таких как поддержка DLSS 4 и исправление ошибок в SteamVR.

Источник изображения: Nvidia

Компания Nvidia представила новый драйвер GeForce 572.60, который исправляет ошибки, вызывавшие черный экран на графических процессорах серии RTX 50. Долгожданное обновление устраняет проблемы с видеокартами на архитектуре Blackwell и добавляет поддержку технологии DLSS 4 в игре Naraka: Bladepoint, а также обеспечивает совместимость с Monster Hunter Wilds и 29 новыми G-Sync-мониторами.

В описании обновления упоминаются исправления нескольких ошибок с кодами [5088957], [5100062] и [5089089]. Кроме того, драйвер 572.60 устраняет шесть других багов, включая ошибки со звуком при использовании DisplayPort 1.4 на мониторах с высокой частотой обновления (240 Гц и выше), а также проблемы с производительностью CUDA в VRay 6 на графических процессорах Blackwell.

Интересно, что исправление можно получить не только через новый драйвер. По некоторым данным, Nvidia также выпустила обновленные версии vBIOS для отдельных видеокарт Blackwell. Однако, компания подтвердила, что установка прошивки не является обязательной и пользователи могут устранить проблему только с помощью обновленного драйвера.

Остается неясным, решает ли новая версия драйверов все проблемы архитектуры Blackwell, включая BSOD и сбои в играх. Также пока нет информации о том, связаны ли ошибки черного экрана с другими сбоями, замеченными пользователями.

Отметим, ранее сообщалось, что драйверы серии 570, выпущенные вместе с RTX 5090, вызывали проблемы не только на Blackwell, но и на более старых видеокартах Nvidia, таких как RTX 40 (Ada Lovelace) и RTX 30 (Ampere).