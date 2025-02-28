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Gorovic
Meta готовится выпустить собственное ИИ-приложение, чтобы не отстать, а может и перегнать OpenAI
Компания Meta расширяет свое присутствие в сегменте искусственного интелллекта (ИИ), готовясь к запуску полностью автономного приложения, что позволит пользователям более глубже взаимодействовать с цифровым ассистентом.

                                              Источник изображения: Joshua Hoehne / Unsplash

Впервые представленный осенью прошлого года, Meta AI быстро завоевал популярность среди пользователей соцсетей компании. Однако, как пишет CNBC, текущий формат ограничивает возможности полного взаимодействия с цифровым помощником. Сейчас пользователи могут взаимодействовать с ИИ только через Facebook и WhatsApp.

Интересно, что идея создания отдельного приложения не была плодом внутренних размышлений. Пользователь сервиса Threads предложил данное решение, на что Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) ответил красноречивым эмодзи «100», символизируя полное одобрение. 

При этом, финансовый директор Meta Сьюзан Ли (Susan Li) подчеркнула потенциальные возможности монетизации нового продукта. Однако пока компания предпочла сохранить детали будущей системы оплаты в секрете. Не остался в стороне и глава OpenAI Сам Альтман (Sam Altman), который с юмором отреагировал на новость, сказав, что «мы тоже сделаем социальное приложение». 

Отметим, что Meta AI имеет около 700 миллионов активных пользователей в месяц. Аналитики отмечают, что сравнение возможностей Meta AI с ChatGPT и другими подобными сервисами затруднено из-за отсутствия у Meta собственного приложения. Если запуск состоится, то это станет ответом Meta на аналогичные шаги Google и xAI, которые уже выпустили отдельные приложения для своих ассистентов Gemini и Grok.

#ии помощник
Источник: cnbc.com
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