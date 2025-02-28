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Gorovic
Nvidia подтвердила, что Blackwell Ultra и Vera Rubin GPU выйдут в 2025 и 2026 годах
Несмотря на задержки с выходом Blackwell GPU для дата-центров, Nvidia уверена в графике выхода Blackwell Ultra и Vera Rubin, которая будет основана на новой архитектуре.

                                                                 Источник изображения: Nvidia

Nvidia официально подтвердила, что графические процессоры Blackwell Ultra и Vera Rubin выйдут в 2025 и 2026 годах соответственно. Кроме того, компания уже работает над продуктами, которые придут на смену Rubin. Напомним, что из-за ошибки в дизайне релиз серверных Blackwell был задержан, но это не повлияло на разработку усовершенствованной версии B300-серии (он же Blackwell Ultra), а также на подготовку новой архитектуры Rubin.  

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заверил инвесторов, что планы компании остаются в силе. «Blackwell Ultra выйдет во второй половине года», — заявил он на отчётной конференции. — Мы уже раскрыли детали и работаем в тесном сотрудничестве с партнёрами над следующим шагом Vera Rubin, с которым нас ждёт огромный, просто колоссальный скачок вперёд».  

Blackwell Ultra появится уже в этом году и предложит заметный прирост вычислительной мощности. Карты получат восемь стэков памяти HBM4E общим объёмом 288 Гбайт. По предварительным данным, производительность B300 будет примерно на 50% выше, чем у аналогичных B200. Nvidia пока не подтвердила эти цифры, но по мнению наблюдателей, готовит серьёзное обновление.  

Чтобы раскрыть потенциал новых чипов, B300 будут поставляться вместе с фирменным Ethernet-коммутатором Mellanox Spectrum Ultra X800. Он поддерживает до 512 портов и обеспечивает более гибкое проектирование серверных систем. Это особенно важно в сфере высокопроизводительных вычислений (HPC) и искусственного интеллекта, где пропускная способность сети играет ключевую роль.  

Стоит сказать, что в 2026 году Nvidia представит Rubin — новую архитектуру, созданную специально для задач ИИ. Первые серверные решения этой серии получат до восьми стэков HBM4E (288 Гбайт), а также процессоры Vera, коммутаторы NVLink 6 со скоростью 3600 Гбайт/с, сетевые карты CX9 (1600 Гбайт/с) и X1600-коммутаторы. Всё это должно значительно ускорить разработку систем, приближающих индустрию к созданию искусственного общего интеллекта (AGI).  

Что касается будущих анонсов, в марте на конференции GPU Technology Conference (GTC) Хуанг расскажет о Rubin, а заодно очертит планы компании после него. Пока неясно, пойдёт ли речь о Rubin Ultra, который, по слухам, должен выйти в 2027 году с 12 стэками HBM4E, или Nvidia уже готовит совершенно новую архитектуру.

#nvidia #blackwell ultra #vera rubin gpu
Источник: tomshardware.com
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