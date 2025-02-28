Появились подробности о Samsung Galaxy S25 Edge. Ожидается керамический корпус толщиной 5.84 мм и батарея на 3900 мА·ч.

Источник изображения: 9to5google.com

Компания Samsung планирует выпустить новый смартфон Galaxy S25 Edge 16 апреля, сообщает 9to5Google со ссылкой на южнокорейское издание Seoul Economic Daily. Ранее представители компании намекали на запуск устройства «примерно в апреле», но теперь появились более точные данные. Информацию также подтвердил инсайдер @Jukanlosreve.

Одной из ключевых особенностей Galaxy S25 Edge станет использование керамических материалов, что сделает устройство легким, несмотря на его размеры. Согласно последним утечкам, смартфон получит корпус толщиной 5,84 мм и аккумулятор емкостью 3900 мА·ч.

Таким образом, Samsung готовится представить новую, более тонкую и премиальную версию своего флагмана, которая займет промежуточное положение между стандартной и топовой моделью серии S25.

Согласно источникам, презентация Galaxy S25 Edge пройдет в формате онлайн-мероприятия Unpacked. А продажи смартфона, как ожидается, начнутся в мае. В отличие от стандартных моделей серии, новинка будет выпускаться ограниченным тиражом около 40 000 единиц и доступно в чёрном, серебристом и синем цветах.