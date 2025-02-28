Не успел выйти iPhone 16e, как в сети появились слухи о его преемнике iPhone 17e. Аналитики предполагают, что Apple может изменить стратегию и начать ежегодно обновлять бюджетную линейку iPhone.

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В интернете появились сведения о возможном ежегодном обновлении бюджетной линейки iPhone. Инсайдер, который ранее сообщил о названии iPhone 16e, утверждает, что уже обнаружены признаки разработки модели iPhone 17e. По его словам, в цепочке поставок появился код, который может относиться к следующему поколению устройства, сообщает издание 9to5Mac.

Ранее Apple выпускала доступные модели iPhone SE без строгого графика. Первая версия вышла в 2016 году, вторая — лишь через четыре года, а третья — спустя два года. Такой подход позволял компании представить обновление в удобный момент, не беспокоясь о том, что название модели устареет.

Однако с выходом iPhone 16e ситуация изменилась. Теперь название указывает на актуальную модель, но после релиза iPhone 17 оно мгновенно станет обозначением устройства предыдущего поколения. Это породило слухи о том, что Apple может перевести бюджетную линейку на ежегодный цикл обновлений, запуская новые модели с индексом «e» вместе с основными флагманами.

Обсуждения усилились после публикации инсайдера Fixed Focus Digital на Weibo. Этот источник одним из первых сообщил о названии iPhone 16e до официального анонса Apple.

Тем не менее, эксперты считают, что доказательств пока маловато. Apple традиционно продолжает продавать более старые модели, поэтому компания может не считать устаревшее название проблемой. Кроме того, Apple уже проводила подобные эксперименты с линейками Plus и mini, но отказывалась от них, если продажи не оправдывали ожидания.