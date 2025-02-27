Правительство США продолжает усиливать ограничения на экспорт полупроводников в Китай, однако крупные компании, включая Microsoft и Nvidia, опасаются, что это может негативно сказаться на глобальном развитии ИИ и принести выгоду конкурентам.

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Президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith) призвал администрацию Трампа пересмотреть новые правила, ограничивающие экспорт чипов для искусственного интеллекта (ИИ) на «стратегически важные рынки», включая Израиль, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, собщает Bloomberg. Смит утверждает, что текущая политика может подтолкнуть эти страны к поиску альтернативных поставщиков в Китае.

Так называемое «правило о распространении ИИ», введенное администрацией Байдена, помещает ряд стран во второй уровень трехступенчатой системы, ограничивающей экспорт чипов, используемых в центрах обработки данных для обучения моделей ИИ. В своем корпоративном блоге он написал сегодня: «Если правило Байдена останется без изменений, это даст Китаю стратегическое преимущество в распространении со временем своей собственной технологии ИИ, что повторит его стремительный взлет в сфере телекоммуникаций 5G десятилетие назад».

Дональд Трамп и его команда разрабатывают ещё более жёсткие версии ограничений, чем ренее, на американские полупроводники и оказывают давление на ключевых союзников, чтобы те, в свою очередь, усилили ограничения на китайскую чиповую промышленность.

Трамп также объявил о дополнительном 10-процентном тарифе на китайский импорт. Этот шаг, вероятно, усилит напряженность в торговых отношениях между США и Китаем и может еще больше повлиять на глобальную цепочку поставок чипов.

Напомним, правило о распространении ИИ, введённое в последнюю неделю пребывания президента Джо Байдена у власти, разделило мир на три уровня стран и установило максимальные пороговые значения для вычислительной мощности ИИ, которую можно поставлять в каждую из стран. Правило также установило механизмы для компаний по проверке безопасности своих проектов и получению доступа к более высоким вычислительным лимитам.

Однако всё это вызвало резкую критику со стороны компаний, включая Nvidia, ведущего мирового производителя передовых чипов для ИИ. Несмотря на ситуацию, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) выразил оптимизм в отношении того, что администрация Трампа выберет более мягкий регуляторный подход.