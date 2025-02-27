За несколько дней до официального анонса в сети появились предполагаемые цены на новые видеокарты AMD Radeon RX 9070, цены начинаются от $650 за базовую модель.

Источник изображения: Asus, Tom's Hardware

Новые видеокарты AMD Radeon RX 9070 и RX 9070 XT ещё не представлены официально, но цены на них уже успели просочиться в сеть. За пару дней до анонса американский ритейлер Micro Center ненадолго разместил на своём сайте несколько моделей, которые, правда, быстро исчезли. Но интернет, как известно, всё помнит, и цены мы всё-таки увидели. И, честно говоря, энтузиазма они не вызвали. Например, ASRock RX 9070 Challenger Triple Fan оценили в $650, а самая доступная версия RX 9070 XT — ASRock RX 9070 XT Steel Legend Triple Fan стоила $700.

Пока AMD не объявила официальные цены, остаётся надежда, что это просто «заглушки» от магазина, а реальная стоимость будет ниже. Компания уже опровергла слухи о стартовых ценах в $749 для RX 9070 и $899 для RX 9070 XT, но если утечка подтвердится, то ситуация выглядит не слишком радужно. RX 9070 XT за $700 оказывается недалеко от рекомендованной цены RTX 5070 Ti от Nvidia ($749), а обычная RX 9070 за $650 заметно дороже RTX 5070, которая стартовала с $549. При этом AMD сравнивала производительность RX 9070 XT с моделью 7900 GRE (её цена на старте была $549), а RX 9070 — с 7800 XT (запускалась за $499). Разница, мягко говоря, настораживает.

Кстати, AMD, похоже, не планирует выпускать референсные карты Made by AMD для широкой публики, так что цены на модели от партнёров, таких как ASRock, могут отличаться от рекомендованных. На старте продаж, вероятно, будут доступны варианты по «официальной» цене, но вот надолго ли они задержатся на полках — большой вопрос. Всё зависит от поставок AMD. Похожая история, кстати, и с Nvidia: Founders Edition для RTX 5070 Ti не выпустили, а некоторые модели на рынке уже продаются почти вдвое дороже рекомендованной цены. Возможно, в этом больше виноваты ритейлеры, чем производители, но факт остаётся фактом.

Теперь геймеры и энтузиасты с нетерпением ждут, чем AMD ответит на новые Blackwell от Nvidia. У RTX 50-й серии до сих пор проблемы с поставками, хотя запуск был несколько недель назад, так что RX 9070 и RX 9070 XT могут стать спасением для тех, кто ищет видеокарту среднего уровня. AMD даже переименовала свою линейку, чтобы проще было сравнивать её с конкурентами. Ожидается, что RX 9070 XT будет соперничать с RTX 5070 Ti, но синтетические тесты пока говорят о другом: новинка от AMD ближе к RTX 4070 Super, а RTX 5070 Ti опережает её примерно на 28%. Впрочем, окончательные выводы делать рано — дождёмся реальных тестов.

«Мы понимаем, что геймеры ждут от нас конкурентных решений, и мы работаем над тем, чтобы новые видеокарты оправдали ожидания», — заявили в компании AMD. Но пока цены и предварительные тесты вызывают больше вопросов, чем ответов. Сможет ли AMD предложить что-то действительно интересное в среднем сегменте, или Nvidia продолжит доминировать? Ответы на эти вопросы мы получим уже скоро, когда RX 9070 и RX 9070 XT поступят в продажу.