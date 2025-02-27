Американские чиновники теперь должны отчитываться и подробно объяснять каждую трату организации DOGE под руководством Илона Маска, включая поездки на «ненужные» мероприятия.

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Президент США Дональд Трамп подписал новый указ, который усиливает контроль за государственными расходами. Теперь созданный по его инициативе Департамент правительственной эффективности (DOGE), получивший поддержку Илона Маска, займётся внедрением «централизованных технологических систем» во всех федеральных агентствах. Эти системы будут фиксировать данные о контрактах и грантах, а также проверять оправданность трат.

Сотрудники агентств, одобряющие выплаты по контрактам и грантам, обязаны предоставлять письменные обоснования своих решений. В случае отсутствия такового руководители агентств смогут «приостановить и оперативно пересмотреть» платежи, говорится в указе. Подобные требования коснутся и расходов на командировки. Например, чиновникам придётся объяснять, зачем им нужно ехать на конференции, если их поездка не является «критически важной».

Отметим, что DOGE, получивший всё больше рычагов контроля, уже не раз удивлял госслужащих своими методами. Например, в начале месяца ведомство разослало федеральным работникам письмо с требованием рассказать, что полезного они сделали за прошлую неделю. В противном случае, намекнули в DOGE, сотрудника могут уволить. По слухам, все отчёты загружаются в ИИ-алгоритм, который определяет, действительно ли работа человека важна.

Сам DOGE был создан указом Трампа 20 января и фактически заменил собой U.S. Digital Service. Ведомство укомплектовано преимущественно молодыми специалистами из частного сектора, связанными с бизнесами Маска. Они работают в федеральных агентствах в статусе «специальных правительственных сотрудников», что позволяет DOGE избегать традиционного надзора.

Но при всей амбициозности инициативы остаются вопросы о её прозрачности, отмечает журналист из TechCrunch. Как именно DOGE соблюдает нормы кибербезопасности и защиты личных данных — пока загадка. Впрочем, судя по размаху реформ, в ближайшее время американским чиновникам точно не придётся скучать.