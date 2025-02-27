Кризис рождаемости в Японии угрожает налоговым поступлениям в казну страны. Правительсво не готово дать ответ, кто в скором времени будет платить налоги.

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В 2024 году Япония отметила рекордно низкий уровень рождаемости. По данным министерства здравоохранения, количество новорожденных сократилось на 5% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки всего 720 988 человек, сообщает Bloomberg. Это самый низкий показатель с момента начала учета в 1899 году. Одновременно с этим число смертей достигло рекорда — 1,62 миллиона, что привело к самому значительному ежегодному сокращению населения за всю историю наблюдений.

Снижение числа рожденных детей создает серьезные проблемы для правительства, которое уже вынуждено справляться с самой высокой долговой нагрузкой среди развитых стран. «Японская общественная задолженность составит 232,7% от ВВП в текущем году», — сообщает Международный валютный фонд (International Monetary Fund). При этом уменьшение числа налогоплательщиков и рост социальных обязательств перед стареющим населением создает двойное давление на бюджет.

Интересно, что проблема Японии является частью глобального тренда. Южная Корея, Франция и Китай также столкнулись с падением рождаемости. Особенно заметно это влияние в Южной Корее, где коэффициент рождаемости составляет всего 0,75, что намного ниже необходимого уровня для поддержания населения. Но в Японии ситуация ещё более драматична, Так, с 1995 года трудоспособное население постоянно сокращается, а уровень безработицы остаётся одним из самых низких в мире — 2,4%. Однако к 2040 году, согласно прогнозам Recruit Works Institute, дефицит рабочей силы может достичь 11 миллионов человек.

Увеличившийся спрос на социальное обеспечение также оказывает дополнительное давление на государственные финансы. На текущий финансовый год правительство выделило ¥37,7 триллионов ($253 млрд) на социальное обеспечение — это почти на 20% больше, чем десять лет назад. Пенсионная система тоже находится под угрозой: за последние два десятилетия число тех, кто платит взносы, сократилось на 3 миллиона, в то время как количество получателей увеличилось примерно на 40%.

В ответ на критическую ситуацию премьер-министр Сигэру Исива (Shigeru Ishiba) объявил о новой программе поддержки семей с детьми объемом ¥3,6 триллионов. Она включает помощь будущим родителям и улучшение условий работы для сотрудников детских учреждений. Однако несмотря на усилия, результаты пока разочаровывают: число рождений значительно отстает от прогнозов, установленных Национальным институтом демографических исследований и социального обеспечения. Например, в 2024 году реальное число новорожденных оказалось на 58 000 меньше запланированного.

Как подчёркивает Bloomberg, проблема требует немедленного решения, так как стареющее население делает финансовую устойчивость страны все более хрупкой. «Меньше работающих граждан означает меньшие доходы от налогов, что создает риск коллапса всей системы социального обеспечения», — предупреждают экономисты.