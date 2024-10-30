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Gorovic
Xiaomi представила в компактном корпусе флагман Xiaomi 15 с топовыми характеристиками
Экстремально компактный флагман Xiaomi 15 получил чип Snapdragon 8 Elite и 50-мегапиксельные камеры.

Компания Xiaomi установила новые стандарты производительности в компактном формате, представив смартфон с передовыми характеристиками и премиальным дизайном. Позиционируемый как самая мощная стандартная версия в истории бренда, Xiaomi 15 получил процессор Snapdragon 8 Elite, 50-мегапиксельную камеру Leica, аккумулятор 5400 мА·ч и быструю зарядку.

«Сердцем» устройства стал новейший процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который обеспечивает прирост производительности на 45% в одноядерном и многоядерном режимах по сравнению со Snapdragon 8 Gen 3. Благодаря Xiaomi HyperCore — новой технологии для обработки данных и многозадачности, время запуска приложений сократилось на 45,7%, значительно повысив удобство использования. 

                                                                   Источник изображения: Xiaomi

Фирменная операционная система HyperOS 2.0 на базе Android, обеспечивает плавную работу и быстрое время отклика. Новая версия ОС получила ряд оптимизаций, разработанных специально для этого компактного флагмана, включая повышенную производительность системы и расширенное управление тепловыделением.

Xiaomi 15 оснащён 6,36-дюймовым плоским OLED-экраном с тончайшими симметричными рамками толщиной всего 1,38 мм. Разрешение дисплея составляет 2670×1200 пикселей, а частота обновления — от 1 до 120 Гц благодаря технологии LTPO. Экран также отличается максимальной яркостью до 3200 нит и поддержкой технологии DC Dimming для комфортного просмотра при любой яркости. Защиту обеспечивает стекло Dragon Crystal Glass, которое в 10 раз лучше противостоит падениям по сравнению с предыдущей моделью Xiaomi 14.

Одной из ключевых особенностей флагмана стала камера, разработанная совместно с Leica. Xiaomi 15 оснащён тремя объективами по 50 МП каждый — основным с сенсором Light Fusion 900, сверхширокоугольным и телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией. Селфи-камера на 32 МП встроена в экран, а за обработку изображений отвечает система AISP 2.0, которая способна обрабатывать до 4,3 миллиарда пикселей в секунду.

Xiaomi 15 питается от аккумулятора ёмкостью 5400 мА·ч, поддерживает быструю зарядку на 90 Вт по кабелю и 50 Вт по беспроводной сети, а также магнитную беспроводную зарядку мощностью до 30 Вт. Для быстрой и безошибочной разблокировки даже мокрыми руками используется ультразвуковой сканер отпечатков пальцев Goodix Technology. 

Корпус смартфона выполнен из авиационного алюминия с изогнутыми краями, обеспечивая комфортный хват, и имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP68. Также поддерживаются известные функции NFC и инфракрасный порт дистанционного управления техникой.

Смартфон будет доступен в четырёх основных цветах — сиреневом, зелёном, чёрном и белом. Также выпущена специальная версия Bright Silver Edition, вдохновлённая дизайном Xiaomi Mi 6. Начальная цена устройства составляет 4499 юаней (около $630) за модель с 12 Гбайт оперативной и 256 Гбайт встроенной памяти. Стоимость топовой версии с 16 Гбайт оперативной памяти и 1 Тбайт встроенной обойдётся в 5499 юаней (около $770).

Серия Xiaomi 15 будет доступна для покупки на официальном сайте Xiaomi, Xiaomi Mall и у авторизованных розничных партнёров с 31 октября в Китае. Предварительные заказы уже начались. Подробности выхода устройства на глобальный рынок будут объявлены позже.

#xiaomi 15 #snapdragon 8 elite
Источник: gizmochina.com
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