Huawei нашла способ обойти санкции США и получить доступ к передовым чипам TSMC.

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Тайваньская компания TSMC обнаружила, что произведенные ею чипы для одного из клиентов оказались у китайской компании Huawei, находящейся под санкциями США.

Как сообщает Bloomberg, TSMC приостановила поставки клиенту примерно в середине октября, после того как выяснилось, что произведенные для него полупроводники попали в продукты Huawei. Производитель чипов уведомил правительство США и Тайваня и начал расследование.

Напомним, Huawei находится в санкционном списке с 2020 года и не может вести деловые отношения с TSMC и другими производителями чипов без лицензии правительства США. В прошлом году Huawei полагалась на местного партнера SMIC для производства, включая 7-нанометровый чип, представленный в августе прошлого года в смартфоне Huawei. Однако американские чиновники сомневаются в способности SMIC производить 7-нм чипы в больших масштабах и считают, что в смартфоне используется чип не SMIC, а TSMC .

Пока невозможно выяснить, действовал ли клиент TSMC от имени Huawei и где он находится. Известно лишь, что Вашингтон обращался к TSMC с вопросом о возможном производстве чипов для находящейся в черном списке компании Huawei. Представитель Huawei также не дал оперативного комментария по запросу Bloomberg. Тем не менее, в отдельном заявлении, сделанном во вторник, Huawei заявила, что не производила процессоров на основе микросхем TSMC после вступления в силу поправок, внесенных Министерством торговли США в FDPR.

Представитель TSMC отказался комментировать последние события, однако в официальном заявлении компании говорится, что «TSMC — законопослушная компания, и мы стремимся соблюдать все применимые правила и положения, включая действующий экспортный контроль. Мы связались с Министерством торговли США по этому вопросу, но нам неизвестно, чтобы TSMC была объектом какого-либо расследования в настоящее время».