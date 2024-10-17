Цена устройства составит 280 долларов.

Источник изображения: macrumors.com

Компания Amazon представила обновленную линейку электронных книг Kindle, главным новшеством которой стал первый в истории компании ридер с цветным E-Ink дисплеем. Модель Kindle Colorsoft, цена которой составит 280 долларов, оснащена 7-дюймовым экраном с высоким разрешением и уникальной технологией, обеспечивающей максимально реалистичную цветопередачу.

В отличие от планшетов Amazon с традиционными LCD-дисплеями, Colorsoft использует технологию электронных чернил E-Ink, как и другие ридеры Kindle. Однако Amazon применила новую технологию, которая позволяет отображать на экране не только оттенки серого, но и полноценные цвета. Для этого используются светодиодные пиксели и новая оксидная подложка, которые не влияют на разрешение и скорость перелистывания страниц. Разрешение экрана составляет 300 пикселей на дюйм для черно-белого контента и 150 пикселей на дюйм для цветного.

Помимо цветного Kindle Colorsoft, Amazon представила обновленный Kindle Scribe, который поддерживает рукописный ввод с помощью стилуса Premium Pen. Ридер получил белый корпус и экран с текстурой, имитирующей бумагу. Благодаря интеграции искусственного интеллекта, пользователи смогут создавать краткие содержания и списки по своим заметкам, а также улучшать читаемость рукописного текста.

Ко всему прочему в продажу поступит обновленный Kindle Paperwhite, который, по словам Amazon, стал самым быстрым ридером компании благодаря увеличенной на 25% скорости перелистывания страниц. Продажи Kindle Colorsoft стартуют 30 октября, а Kindle Scribe появится в продаже 4 декабря. Остальные модели Kindle уже доступны для заказа.