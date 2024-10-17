Стартап Ookuma Diamond Device (ODD) из Японии привлек 4 миллиарда йен (около $27 миллионов) для строительства первого в мире завода по производству алмазных полупроводников, которые будут использованы для очистки радиоактивных отходов на Fukushima Daiichi.

Источник изображения: ODD

Более десяти лет прошло с момента аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии, вызванной разрушительным землетрясением и цунами. Работы по очистке территории от радиоактивных загрязнений продолжаются до сих пор, и японский стартап Ookuma Diamond Device (ODD) играет в этом процессе ключевую роль.

Как сообщает TechCrunch, компания разработала уникальную технологию — алмазные полупроводники, которые используются для работы в условиях экстремально высоких температур и радиации. Такие условия непригодны для традиционных кремниевых чипов, но алмазы, обладая высокой эффективностью преобразования энергии и теплопроводностью, могут в этом помочь.

«Алмазные полупроводники, которые мы разрабатываем, фундаментально отличаются от традиционных кремниевых чипов благодаря своим превосходным свойствам материала», — заявил Юхэй Нагаи (Yuhei Nagai), финансовый директор ODD. «По сравнению с другими передовыми полупроводниками, такими как карбид кремния и нитрид галлия, алмазные полупроводники обеспечивают превосходную эффективность преобразования энергии и улучшенное управление тепловыделением для технологий следующего поколения, таких как 6G, космос, оборона и атомная энергетика».

Сообщается также, что совсем недавно ODD привлекла $27 млн инвестиций на строительство первого в мире завода по производству алмазных полупроводников, который планируется построить к январю 2025 года, а запустить производство — к лету 2026 года. Уже создан первый рабочий прототип алмазного чипа и планируется начать его коммерческое производство.

ODD была основана в 2021 году двумя учеными, доктором Дзюнъити Канеко (Junichi Kaneko) и доктором Хитоси Умедзава (Hitoshi Umezawa), которые более 20 лет занимались исследованием алмазных чипов. После аварии на Фукусиме их работа приобрела особую актуальность, и они получили финансирование на создание компании. ODD уже ведет переговоры с более чем 10 потенциальными клиентами по всему миру, включая компании из сферы ядерной энергетики, аэрокосмической отрасли и телекоммуникаций.