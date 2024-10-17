Сотрудничество между Apple и BYD началось в 2017 году, когда обе компании разрабатывали систему батарей на основе литий-железо-фосфатных ячеек.

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Apple и китайский автопроизводитель BYD в течение нескольких лет вели секретное сотрудничество в рамках проекта по разработке электромобиля Apple, который был закрыт в начале этого года. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники знакомые с ситуацией, компании совместно работали над созданием аккумуляторов с увеличенным запасом хода, используя литий-железо-фосфатные элементы (LFP).

Партнерство началось примерно в 2017 году, когда Apple искала технологии для своего будущего электромобиля. Инженеры BYD продемонстрировали руководителям Apple ранние версии своей аккумуляторной системы Blade, которая впечатлила их своей безопасностью и энергоемкостью. Apple, в свою очередь, стремилась модифицировать технологию для достижения еще большего запаса хода электромобиля.

В рамках сотрудничества инженеры Apple, обладающие опытом в разработке аккумуляторных блоков и систем терморегуляции, объединили усилия с командой BYD, которая предоставила свои наработки в области производства и использования LFP-элементов. В Apple проектом руководил Александр Хитцингер (Alexander Hitzinger), бывший топ-менеджер Volkswagen AG и Porsche, а также Муджиб Иджаз (Mujeeb Ijaz), ветеран обанкротившегося стартапа по производству аккумуляторов A123 Systems LLC.

Несмотря на то, что в конечном итоге Apple отказалась от партнерства с BYD и начала рассматривать предложения других производителей аккумуляторов, полученный опыт не прошел даром. Технологии, разработанные совместно с BYD, легли в основу аккумуляторной системы Blade, которая сегодня устанавливается во все электромобили BYD и является одним из главных преимуществ компании на рынке.

Стоит сказать, что закрытие проекта по разработке электромобиля стало редким случаем публичной неудачи для Apple.