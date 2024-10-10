Lockerstor Gen3 от Asustor — это высокопроизводительные NAS с четырёхъядерным Ryzen, поддержкой 10 Gigabit Ethernet и USB4 для хранения и обработки больших объемов данных.

Источник изображения: Asustor

Компания Asustor анонсировала новую линейку высокопроизводительных NAS — Lockerstor Gen3. Серия оснащена четырехъядерными процессорами Ryzen Embedded, обеспечивающими повышенную вычислительную мощность и эффективное управление данными. В пресс-релизе компании отмечается, что Lockerstor Gen3 разработан для разнообразных потребностей в хранении данных, предлагая масштабируемость и широкие возможности подключения.

Источник изображения: Asustor

Каждое устройство оснащено четырьмя портами LAN, включая два 10-гигабитных и два 5-гигабитных Ethernet-порта, обеспечивая, таким образом, высокоскоростную интеграцию в сеть. Кроме того, серия поддерживает USB4 с пропускной способностью 40 Гбит/с для высокоскоростного подключения внешних накопителей и включает четыре слота M.2 с интерфейсом PCI Express 4.0 (x4). Эти слоты M.2 могут использоваться как для расширения хранилища, так и в качестве кэш-памяти.

Линейка Lockerstor Gen3 представлена четырьмя моделями: Lockerstor 4 Gen3, Lockerstor 6 Gen3, Lockerstor 8 Gen3 и Lockerstor 10 Gen3, каждая из которых адаптирована к определенным потребностям в ёмкости хранилища и производительности.

Модель Lockerstor 4 Gen3 (AS6804T) оснащена четырьмя отсеками для горячей замены дисков, 16 ГБ памяти DDR5-4800 ECC и 8 ГБ флэш-памяти eMMC. Она использует один 120-мм вентилятор охлаждения и питается от адаптера переменного тока мощностью 90 Вт. Размеры устройства составляют 170 мм (Ш) x 230 мм (Г) x 185,5 мм (В), а вес 3,2 кг. Цена составляет около $1300 и устройство уже доступно для покупки.

Lockerstor 6 Gen3 (AS6806T) имеет шесть отсеков для горячей замены дисков, сохраняя при этом аналогичные характеристики памяти и системы охлаждения, но с более мощным блоком питания на 250 Вт.

Модели Lockerstor 8 Gen3 и Lockerstor 10 Gen3 предлагают восемь и, соответственно, десять отсеков для горячей замены дисков, улучшенное охлаждение с двумя 120-мм вентиляторами и увеличенную мощность блока питания, что делает их подходящими для более требовательной среды хранения данных. Выход этих моделей запланирован на четвертый квартал 2024 года, а цены будут объявлены позднее.

По мнению специалистов, серия Lockerstor Gen3 от ASUSTOR представляет собой сочетание высокопроизводительных процессоров с универсальными возможностями подключения и хранения данных. Использование памяти DDR5-4800 ECC гарантирует целостность данных и надежность системы. Отсеки для горячей замены дисков во всех моделях упрощают замену накопителей и масштабирование, сводя к минимуму время простоя и затраты на обслуживание. А благодаря широкой поддержке высокоскоростных сетей и внешних накопителей Lockerstor Gen3 хорошо подойдёт для хранении и управлении данными.