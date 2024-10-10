Компания MSI объявила о партнёрстве с разработчиками предстоящей игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и представила четыре игровых устройства, созданных для максимального погружения в атмосферу игры.

В рамках сотрудничества были разработаны видеокарта GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G Gaming Slim, беспроводная мышь Clutch GM41 Lightweight Wireless, клавиатура Vigor GK41 и контроллер Force Pro Wireless. Эти устройства сочетают в себе передовые технические характеристики и дизайн, вдохновленный S.T.A.L.K.E.R. 2, предоставляя геймерам высокопроизводительные инструменты для полного погружения в игровой мир. Кроме того, покупатели получат доступ к полной версии игры через MSI Member Center, что позволит им сразу начать игру.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G Gaming Slim построена на базе графического процессора NVIDIA RTX 4070 Ti SUPER 16G, обеспечивающего высокую производительность с поддержкой трассировки лучей и технологии DLSS для улучшенной графики. Видеокарта оснащена системой охлаждения MSI TRI FROZR 3, которая поддерживает оптимальную температуру и минимизирует шум во время интенсивных игровых сессий.

Контроллер Force Pro Wireless совместим с различными платформами, включая ПК, Android-устройства и консоли Xbox, благодаря трехрежимному подключению. Он оснащён триггерами с эффектом Холла, имеющими три регулируемые глубины нажатия для точного управления, и системой автоматической калибровки стиков для обеспечения стабильной работы. Контроллер также предлагает настраиваемые компоненты, такие как джойстики 1,8 мм и сменные магнитные верхние крышки, позволяющие пользователям персонализировать устройство под свои предпочтения.

Мышь Clutch GM41 Lightweight Wireless весит всего 74 грамма и обеспечивает до 80 часов автономной работы от одного заряда, что подходит для длительных игровых сессий. Она оснащена сенсором PixArt PAW-3370 с разрешением до 20 000 DPI для высокоточного отслеживания движений. В комплекте поставляется зарядная док-станция, которая гарантирует, что мышь всегда будет готова к использованию.

Что касается клавиатуры Vigor GK41, то она оснащена механическими переключателями Kailh Red, обеспечивающими хороший отзыв и тактильность при наборе текста. Также имеются специальные горячие клавиши для быстрого доступа к настройкам и белая светодиодная подсветка, которая улучшает видимость и эстетику во время игры. Устройства доступны для покупки на официальном сайте MSI и в социальных сетях компании.