Новый интерфейс BIOS стал более интуитивным и простым в использовании.

Источник изображения: Maxsun

Компания Maxsun объявила о разработке нового дизайна BIOS для своих материнских плат, который будет запущен вместе с рядом будущих аппаратных продуктов. По данным издания IT Home, новый BIOS направлен на улучшение конфигурации системы с помощью расширенных обновлений прошивки. Ожидается, что это обновление будет интегрировано в последние модели материнских плат Maxsun, предоставляя пользователям более оптимизированный интерфейс для управления компонентами своего ПК.

Переработанный интерфейс BIOS имеет сине-черную цветовую схему. После входа в BIOS пользователи могут легко получить доступ и настроить ключевые параметры, такие как профили XMP для разгона памяти, ReSize Bar для улучшенного управления полосами PCIe и элементы управления подсветкой RGB для настройки системы. Кроме того, BIOS отображает полную информацию о слотах памяти, позволяя контролировать и настраивать установки RAM с большей точностью. Компоновка разработана так, чтобы быть интуитивно понятной для использования даже для новичков.

Источник изображения: Maxsun

Расширенные функции, включая параметры разгона и подробную диагностику системы, доступны через специальный раздел в левой части интерфейса BIOS. Такая организация упрощает навигацию между основными и не основными настройками, снижая сложность, традиционно связанную с настройками BIOS. Пользователи также могут компилировать часто используемые функции для более быстрого доступа, повышая эффективность рабочего процесса. В частности, новый BIOS представляет улучшенные механизмы управления вентиляторами. Сообщается, что обновленная прошивка включает интуитивно понятные графические представления и цветные подсказки, помогающие пользователям точно настраивать скорость вращения вентиляторов. Ранее для регулировки скорости вращения вентиляторов требовался ручной ввод без четких индикаторов, что часто приводило к недопониманию фактических рабочих скоростей. Новая система решает эту проблему, предоставляя визуальную обратную связь и предустановленные параметры настройки.

Кроме того, решены предыдущие проблемы, связанные с процессом регулировки вентилятора. В частности, предыдущая версия BIOS на материнских платах Maxsun требовала от пользователей вручную вводить числовые значения для установки скорости вентилятора без четких указаний фактических диапазонов скоростей. Это часто приводило к тому, что пользователи ошибочно полагали, что установка скорости вентилятора на показатель 100 соответствует максимальной производительности, когда на самом деле максимальная скорость составляла 255. Новый BIOS исправляет эту проблему, реализуя более интуитивный интерфейс управления этим параметром с помощью графического представления и цветовых подсказок.

Предустановленные параметры для различных профилей охлаждения еще больше упрощают процесс, позволяя пользователям выбирать желаемые уровни производительности без сложных ручных настроек, что не просто делает использование BIOS более простым, но и способствует эффективному управлению охлаждением системы.