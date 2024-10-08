Ожидается, что RTX 5090 будет оснащена 21 760 ядрами CUDA и 32 ГБ памяти GDDR7, а RTX 5080 — 10 752 ядрами CUDA и 16 ГБ памяти GDDR7.

Источник изображения: Nvidia

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) собирается выступить с программной речью на выставке Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе 7 января 2025 года. Это объявление подтверждает слухи о том, что Nvidia намерена представить свои видеокарты следующего поколения GeForce RTX 50-й серии во время мероприятия.

Хотя конкретные детали о содержании выступления остаются нераскрытыми, отраслевые аналитики ожидают, что Хуанг представит первые настольные графические процессоры RTX 50. Предположительно серия RTX 50 будет запущена с моделями RTX 5080 и RTX 5090, основанными на архитектуре Blackwell. Предварительные характеристики этих моделей уже просочились в сеть и указывают на существенные улучшения по сравнению с их предшественниками.

Прогнозируется, что RTX 5090 будет иметь 21 760 ядер CUDA, 32 ГБ памяти GDDR7 и 512-битную шину памяти, в то время как RTX 5080 будет включать 10 752 ядра CUDA, 16 ГБ памяти GDDR7 и 256-битную шину памяти. Эти улучшения предполагают значительное повышение производительности, что актуально для высокопроизводительных игр и ресурсоёмких приложений.

Видеокарты RTX 50-й серии построены на новейшей архитектуре Nvidia Blackwell, которая обещает повышенную эффективность и более высокие показатели производительности. По слухам, RTX 5090 имеет общую графическую мощность (TGP) 600 Вт, тогда как RTX 5080 будет работать при 400 Вт.