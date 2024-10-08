На фоне санкций Kaspersky продолжает реорганизацию, закрывая офис в Великобритании и переходя на новые бизнес-модели.

Источник изображения: kaspersky.ru

Российская компания по кибербезопасности Kaspersky объявила о закрытии своего офиса в Великобритании и сокращении сотрудников, сообщает TechCrunch. Это решение последовало всего через три месяца после начала закрытия банковских операций компании в США и увольнения десятков работников. Закрытие операций в Великобритании стало очередным ударом для Kaspersky, которая в последние годы сталкивается с обвинениями в тесных связях с российскими властями — обвинениями, которые компания отрицает.

Пресс-секретарь Kaspersky Франческо Тиус (Francesco Tius) заявил в письме TechCrunch, что компания «начнёт сворачивание операций в офисе в стране, переориентируя свой бизнес на партнёрские каналы». «Этот шаг позволит нашей компании более эффективно использовать доступные бизнес-возможности на рынке Великобритании, укрепляя общее благосостояние бизнеса. Наши клиенты и партнёры сохранят полный доступ к европейской команде Kaspersky и её надёжной сети партнёров, через которую мы продолжим распространять наши передовые продукты и услуги в области кибербезопасности», — добавил Тиус. Сейчас, по его словам, в лондонском офисе компании работают менее 50 сотрудников.

Напомним, в июне правительство США запретило Kaspersky продавать свои продукты на американском рынке, что привело к закрытию офисов компании в США и увольнению сотрудников. Запрет на продажи вынудил Kaspersky полностью уйти с американского рынка и передать своих клиентов новой антивирусной компании UltraAV. Некоторые пользователи Kaspersky в США были неприятно удивлены, когда обнаружили, что их антивирусное ПО было автоматически удалено с компьютеров и заменено на UltraAV. При это Kaspersky объяснила свои действия тем, что предоставила своим клиентам уведомления, хотя и не запрашивала их явного согласия на замену программного обеспечения.