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Gorovic
Китай призвал местные компании не покупать чипы Nvidia
Акции Nvidia упали на 3,9% после призыва Китая местных компаний не покупать их чипы.



Китайские власти усиливают давление на местные компании, призывая их отказаться от использования чипов Nvidia для разработки искусственного интеллекта в пользу отечественных аналогов. По информации Bloomberg, регуляторы рекомендуют компаниям сократить закупку чипов Nvidia H20, которые используются для создания и запуска ИИ-моделей.

Пока эта политика носит рекомендательный характер и не является прямым запретом, так как Пекин не хочет создавать препятствия для развития собственных ИИ-стартапов и обострять отношения с США. Целью инициативы является оказание поддержки китайским производителям чипов, таким как Cambricon Technologies и Huawei Technologies, для увеличения доли на рынке и подготовки местных разработчиков к возможным новым санкциям со стороны США. 

Акции Nvidia упали на 3,9%, до $119,26, после публикации этой новости на Bloomberg. Падение котировок связано с опасениями инвесторов по поводу перспектив Nvidia на китайском рынке, который является одним из ключевых для компании.

Напомним, в 2022 году правительство США запретило Nvidia продавать свои самые современные процессоры для ИИ китайским клиентам, чтобы ограничить технологическое развитие Китая. Nvidia вынуждена была модифицировать последующие версии чипов, чтобы их можно было продавать в соответствии с правилами Министерства торговли США, и линейка H20 соответствует этим критериям.

В Nvidia отказались от комментариев. Министерство торговли Китая, Министерство промышленности и информационных технологий, а также Управление киберпространства Китая также не ответили на запросы о комментариях. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил в пятницу, что делает все возможное, чтобы обслуживать клиентов в Китае, не нарушая требований правительства США. «Первое, что мы должны делать, — это соблюдать все применяемые политики и правила, — сказал он в интервью Bloomberg. — И в то же время делать все возможное, чтобы конкурировать на рынках, на которых мы работаем. У нас там много клиентов, которые зависят от нас, и мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их».

Nvidia, ведущий производитель чипов в мире, наблюдает бурный рост продаж, поскольку операторы центров обработки данных по всему миру стремятся покупать больше процессоров именно этой компании. При этом Китай продолжает оставаться частью этого роста, хотя торговые ограничения и сказались на бизнесе компании. В июльском квартале на долю Китая, включая Гонконг, пришлось 12% выручки Nvidia, или около $3,7 млрд, что на 30% больше, чем годом ранее.

Такие компании, как Meta Platforms, OpenAI и Alphabet, также стремятся заполучить самые передовые продукты Nvidia, чтобы создавать лучшие в своем классе модели ИИ. Несколько китайских технологических компаний, включая ByteDance и Tencent Holdings, запаслись чипами Nvidia до того, как вступили в силу экспортные ограничения. В то же время китайские разработчики и производители чипов работают над созданием альтернатив Nvidia. Пекин выделил миллиарды долларов на субсидирование полупроводниковой отрасли, но местные ИИ-чипы по-прежнему значительно уступают продукции Nvidia.

#nvidia #китай
Источник: bloomberg.com
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