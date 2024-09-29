Повышение стоимости за подписку упоминается в программе для инвесторов, поскольку OpenAI ищет дополнительные инвестиции.

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Компания OpenAI планирует повысить стоимость подписки за использование своего чат-бота. Как сообщает издание Engadget со ссылкой на источник, к концу года пользователям придется платить $22 в месяц за доступ к ChatGPT. При этом OpenAI не намерена останавливаться на этой сумме и планирует постепенно повышать цену, доведя ее до $44 в месяц в течение следующих пяти лет.

Несмотря на большие планы по монетизации проекта, финансовое положение OpenAI далеко от идеального. В документах, оказавшихся в распоряжении The New York Times, говорится, что в августе этого года выручка компании составила $300 млн, а к концу года ожидается $3,7 млрд. Однако огромные расходы, связанные с зарплатами, арендой и операционной деятельностью, приведут к тому, что по итогам года OpenAI уйдет в минус на $5 млрд.

Чтобы покрыть убытки и обеспечить дальнейшее развитие, OpenAI активно ищет новые источники финансирования. Компания уже начала рассылать инвесторам презентации с описанием своих финансовых планов и перспектив роста. OpenAI оценивает себя в $150 млрд и рассчитывает привлечь до $7 млрд в ходе нового раунда инвестиций.

Одним из ключевых шагов к финансовой стабильности станет смена организационной структуры. OpenAI намерена отказаться от статуса некоммерческой организации и стать полноценной коммерческой компанией. Это позволит снять ограничения на размер прибыли, которую получают инвесторы, и сделает OpenAI более привлекательной для потенциальных вкладчиков. «Такой подход даст компании больше свободы в переговорах с инвесторами и позволит привлекать капитал на более выгодных условиях», — отмечает Engadget.