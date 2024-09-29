Изменения в соглашении Valve касаются только пользователей вне Великобритании и ЕС.

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Компания Valve обновила Пользовательское соглашение Steam, отказавшись от принудительного арбитража для пользователей за пределами Великобритании и Европейского Союза. Теперь все споры будут решаться исключительно в суде.

Принудительный арбитраж - это механизм разрешения споров, при котором стороны обязаны обращаться к независимому арбитру, а не в суд. Данный пункт присутствовал в старой версии Пользовательского соглашения Steam, однако вызывал критику из-за опасений о предвзятости арбитров в пользу крупных компаний.

Вероятно, на решение Valve отказаться от арбитража повлияла волна исков, с которой столкнулись многие компании в последние годы. Тысячи пользователей объединялись и подавали иски на арбитраж одновременно, что было похоже на DDoS-атаку и создавало огромную нагрузку, приводя к многомиллионным убыткам.

Сама Valve столкнулась с подобной ситуацией в прошлом году, когда юридическая фирма Zaiger подала иск от имени 50 000 пользователей Steam, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства. Zaiger открыто позиционировала арбитражные иски как «инвестиционную возможность» и вербовала пользователей для подачи исков.

Хотя Valve пока не давала официальных комментариев, предполагается, что именно желание избежать подобных ситуаций в будущем стало причиной отказа от принудительного арбитража. Теперь пользователи Steam за пределами Великобритании и ЕС, имеющие претензии к компании, смогут обращаться только в суд, расположенный в США.