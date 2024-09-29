RTX 5090 получит 21760 ядер CUDA и 32 ГБ памяти GDDR7, в то время как RTX 5080 предложит 10752 ядра и 16 ГБ памяти. Обе видеокарты используют архитектуру Blackwell.

Источник изображения: Nvidia, Convertcrypto.ru

Информация, опубликованная изданием guru3d со ссылкой на пользователя kopite7kimi в X, проливает свет на характеристики ожидаемой линейки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 серии, известной под кодовым названием «Blackwell». В центре внимания оказались две высокопроизводительные модели — GeForce RTX 5090 и RTX 5080.

Флагманская модель, GeForce RTX 5090, по слухам, обещает стать настоящим монстром производительности. Видеокарта построена на архитектуре GB202-300-A1 и оснащена колоссальным количеством ядер CUDA — 21760, обеспечивая тем самым непревзойденные возможности для ресурсоемких задач, таких как игры в высоком разрешении и работа с графикой. 32 ГБ памяти GDDR7 с пропускной способностью 1568 ГБ/с гарантируют супербыструю обработку данных. Несмотря на высокую производительность, при этом RTX 5090 сохраняет TDP на уровне 600 Вт, демонстрируя эффективное энергопотребление. Помимо производительности, RTX 5090 может похвастаться и использованием передовых технологий. Согласно тайваньским источникам, видеокарта получит 14-слойную печатную плату, поддержку интерфейсов PCIe 5.0 и DisplayPort 2.1a UHBR20.

GeForce RTX 5080, в свою очередь, предлагает более сбалансированное сочетание производительности и энергоэффективности. Построенная на архитектуре GB203-400-A1, видеокарта оснащена 10752 ядрами CUDA и 16 ГБ памяти GDDR7 с пропускной способностью 784 ГБ/с. TDP модели составляет 400 Вт, что явно делает ее привлекательным вариантом для пользователей, которым нужна высокая производительность без чрезмерной нагрузки на блок питания.

Заметная разница в характеристиках между RTX 5090 и RTX 5080 свидетельствует о намерении NVIDIA более четко сегментировать рынок, предлагая как бескомпромиссные решения для энтузиастов, так и более доступные варианты для более широкой аудитории.

Ожидается, что NVIDIA представит GeForce RTX 5090 и RTX 5080 на выставке CES 2025 в январе следующего года. Цены на новинки пока не озвучены.