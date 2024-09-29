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Gorovic
Раскрыты технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080
RTX 5090 получит 21760 ядер CUDA и 32 ГБ памяти GDDR7, в то время как RTX 5080 предложит 10752 ядра и 16 ГБ памяти. Обе видеокарты используют архитектуру Blackwell.

                                                  Источник изображения: Nvidia, Convertcrypto.ru

Информация, опубликованная изданием guru3d со ссылкой на пользователя kopite7kimi в X, проливает свет на характеристики ожидаемой линейки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 серии, известной под кодовым названием «Blackwell». В центре внимания оказались две высокопроизводительные модели — GeForce RTX 5090 и RTX 5080. 

Флагманская модель, GeForce RTX 5090, по слухам, обещает стать настоящим монстром производительности. Видеокарта построена на архитектуре GB202-300-A1 и оснащена колоссальным количеством ядер CUDA — 21760, обеспечивая тем самым непревзойденные возможности для ресурсоемких задач, таких как игры в высоком разрешении и работа с графикой. 32 ГБ памяти GDDR7 с пропускной способностью 1568 ГБ/с гарантируют супербыструю обработку данных. Несмотря на высокую производительность, при этом RTX 5090 сохраняет TDP на уровне 600 Вт, демонстрируя эффективное энергопотребление. Помимо производительности, RTX 5090 может похвастаться и использованием передовых технологий. Согласно тайваньским источникам, видеокарта получит 14-слойную печатную плату, поддержку интерфейсов PCIe 5.0 и DisplayPort 2.1a UHBR20.  

GeForce RTX 5080, в свою очередь, предлагает более сбалансированное сочетание производительности и энергоэффективности. Построенная на архитектуре GB203-400-A1, видеокарта оснащена 10752 ядрами CUDA и 16 ГБ памяти GDDR7 с пропускной способностью 784 ГБ/с. TDP модели составляет 400 Вт, что явно делает ее привлекательным вариантом для пользователей, которым нужна высокая производительность без чрезмерной нагрузки на блок питания.

Заметная разница в характеристиках между RTX 5090 и RTX 5080 свидетельствует о намерении NVIDIA более четко сегментировать рынок, предлагая как бескомпромиссные решения для энтузиастов, так и более доступные варианты для более широкой аудитории. 

Ожидается, что NVIDIA представит GeForce RTX 5090 и RTX 5080 на выставке CES 2025 в январе следующего года. Цены на новинки пока не озвучены.

#nvidia #nvidia geforce #rtx 5090 #rtx 5080
Источник: guru3d.com
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RTX 5080 может получить вариант с 24Gb памяти, а RTX 5090 будет иметь передовой DisplayPort 2.1a
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Gerr_Lord87
03:57
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Gerr_Lord87
03:53
Ко ко ко🤣🤣🤣 Красноте до связки 10900кф+4090, как пешком до Марса👌 https://youtu.be/eolKSvnYRK8?feature=shared https://youtu.be/a_n8QehwZtA?feature=shared
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
03:50
https://youtu.be/me2CQro6WkY?si=Fxo6bh0Q_kLUdWuz 🤣🤣🤣🤮👎
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
Gerr_Lord87
03:49
У меня вопрос: Когда 💩 амуда уже начнёт думать головой, а не создавать самопальное железо для бичарной категории апшеронских ботов? https://youtu.be/tezSih5I17Y?si=f-P0kyGWPmiWbYtX
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Gerr_Lord87
03:48
Понятное дело, что топчиковая связка 10900к+4090 создана для серьёзного гейминга в высоких разрешениях. В твоих бомж разрешениях она будет только простаивать. Поэтому для низких разрешений сгодится а...
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
Gerr_Lord87
03:47
Тебе, животное слово не давали👌Обосралось, это ты и другие боты, когда я выложил пруфы :https://youtu.be/Xcrrj4gDw5A?si=6Zp-9lltqHkx5AIL https://youtu.be/me2CQro6WkY?si=Fxo6bh0Q_kLUdWuz
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
Gerr_Lord87
03:44
Нашёл твоё видео, как ты расплакался, когда я тебя слил пруфами топчикового гейминга 10900кф+4090: https://youtu.be/Mq3YQdWTpqc?si=vzBdLMQ3PinQJF89 Птахахахаха🤣🤗🤟
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
Gerr_Lord87
03:41
Тебя уже опустили все, дырявое существо🤣
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Gerr_Lord87
03:41
Здорово же тебя и твоих дырявых ботов пуканит от моего топчикового 10900кф🤗
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Gerr_Lord87
03:40
Твои петухи унижают сами себя, бомжик безденежный)))
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
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