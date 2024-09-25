Планы Apple по созданию бюджетной гарнитуры Vision Pro становятся яснее. Снижение плотности пикселей и использование новых технологий могут значительно снизить стоимость устройства.

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Как сообщает издание Macrumors, компания Apple рассматривает возможность использования дисплеев с более низким разрешением для создания бюджетной версии очков виртуальной реальности Vision Pro. Это решение может значительно снизить производственные затраты, сохранив при этом высокое качество использования устройства.

Согласно информации, Apple получила образцы OLED-дисплеев от Japan Display (JDI) с плотностью пикселей около 1500 пикселей на дюйм (PPI). Это значительно ниже, чем 3391 PPI у дисплеев, используемых в текущей модели Vision Pro, которая была запущена в начале этого года по цене от $3500. Отмечается, что образец от JDI, использует технологию OLED на стеклянной подложке (GCS), а не OLED-на-кремнии (OLEDoS), применяемую в текущей версии Vision Pro. Это изменение в технологии дисплея может дополнительно способствовать снижению стоимости устройства.

Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg в июне утверждал, что более дешевая версия Vision Pro может потребовать подключения к iPhone или Mac для работы. Это позволило бы Apple сэкономить на вычислительной мощности и компонентах, необходимых для создания автономного устройства. Гурман также сообщил, что существующий прототип бюджетной гарнитуры под кодовым названием N107 имеет более узкое поле зрения по сравнению с Vision Pro, при этом Apple может отказаться от функции EyeSight, чтобы использовать более легкие материалы в конструкции.

Несмотря на активное изучение возможностей, разработка устройства, по-видимому, находится на ранней стадии. Macrumors сообщает, что может потребоваться от двух до трех лет, прежде чем оно поступит в серийное производство. Тем временем ожидается усиление конкуренции среди производителей дисплеев за получение заказов Apple, причем компании из Южной Кореи, Японии и Тайваня борются за долю потенциально прибыльного контракта.