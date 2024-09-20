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Gorovic
Партнёр Apple из Китая поставлял бракованные комплектующие для MacBook Air
Apple приостанавливает работу одного из поставщиков комплектующих MacBook Air из-за «проблем с качеством».

                                                       Источник изображения: macrumors.com

Согласно отчёту тайваньского отраслевого издания DigiTimes, компания Apple приостановила производство у Kersen — компании-поставщика — деталей для MacBook. Apple собирается провести проверку из-за «проблем с качеством» и до конца года перенесла свои заказы к другим поставщикам.

В отчёте говорится, что приостановка произошла после того, как Apple обнаружила высокий уровень дефектов в подшипниках китайского поставщика в августе, которые используются в моделях MacBook Air предыдущего поколения. При этом в последних моделях они уже не использовались.

В отчете также говорится, что ни одна из моделей MacBook Air с дефектными подшипниками не успела поступить на рынок. Инсайдеры отрасли указывают, что дефекты присутствовали с самого начала, но Apple обнаружила их только во время тестирования на поздних этапах процесса сборки. Последующая полная проверка партии выявила высокий уровень дефектов. 

Интересно, что дефекты подшипников (не указанно о каком именно компоненте идет речь) обычно проявляются через один-два года использования, прежде чем становятся заметны потребителям. В также отчёте цитируются источники в отрасли, которые считают, что предполагаемая «агрессивная ценовая политика» Apple в отношении поставщиков комплектующих увеличивает риск возникновения подобных проблем с качеством.

#apple
Источник: macrumors.com
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