Фонд Flappy Bird анонсировал возвращение культовой игры, но столкнулся с негативной реакцией сообщества из-за качества и из-за отсутствия в проекте её создателя.

Источник изображения: hothardware.com

Десять лет назад мобильная игра Flappy Bird покорила мир своей простотой и одновременно невероятной сложностью. Миллионы игроков часами пытались провести неуклюжую птичку между зелеными трубами, а создатель игры Дон Нгуен (Don Nguyen) в одночасье стал миллионером. Однако внезапно, на пике популярности, Нгуен удалил Flappy Bird из магазинов приложений, заявив, что игра разрушает его жизнь.

Однако, спустя десятилетие, игра Flappy Bird вновь появилась. «Я вернулся! Всего десять лет назад я был на вершине славы и парил в небесах со своими 100 миллионами друзей. К сожалению, мне пришлось оставить славу и прожекторы, чтобы вернуться домой и понять, кто я на самом деле», — говорится в сообщении на официальном аккаунте игры в X/Twitter.

Возрождением Flappy Bird занимается фонд Flappy Bird Foundation, который обещает сохранить наследие игры и расширить ее вселенную. Однако анонс возвращения был встречен игровым сообществом неоднозначно. Выяснилось, что Дон Нгуен не имеет никакого отношения к проекту. «Нет, я не имею никакого отношения к их игре. Я ничего не продавал. И я не поддерживаю криптовалюту», — написал Нгуен в своем аккаунте в X.

Главным креативщиком проекта заявлен Майкл Робертс (Michael Roberts), чья компания 1208 Productions активно работает в сфере NFT и криптовалют. Это вызвало волну критики со стороны геймеров, которые заподозрили неладное. Многие опасаются, что под видом ностальгического возвращения скрывается попытка заработать на популярном бренде с помощью сомнительных технологий.

Несмотря на неоднозначную ситуацию с автором, Flappy Bird уже готовится к новому взлету. До конца октября игра станет доступна на различных платформах, включая веб-версию. А вот мобильная версия появится только в 2025 году. Никто не знает, удастся ли новому проекту повторить успех оригинала Flappy Bird.