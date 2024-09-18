Новые SSD Crucial P310 от Micron обеспечивают высокую скорость чтения и записи, оснащены интерфейсом PCIe 4.0 и подходят для использования на игровых ПК.

Источник изображения: Micron

Micron представила новую линейку SSD для настольных ПК Crucial P310. Всего два месяца назад компания выпустила сверхбыстрый SSD P310 2230 в компактном форм-факторе M.2 2230, предназначенный для портативных игровых консолей. Теперь же Crucial P310 выходит в полноразмерном формате M.2 2280, предлагая высокую производительность по привлекательной цене.

«Crucial P310 2280 обеспечивает скорость, необходимую для игр, позволяя пользователям работать быстрее, начиная от загрузки Windows и до запуска ресурсоемких приложений без ущерба для качества», — говорит Джонатан Уич (Jonathan Weech), старший директор по маркетингу продуктов Micron.

Источник изображения: Micron

В основе Crucial P310 лежит контроллер Phison PS5027-E27T, созданный по 12-нм техпроцессу TSMC, и фирменная 232-слойная 3D NAND флэш-память типа QLC. Накопители доступны в трёх вариантах объёма: 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Ни одна из моделей не оснащена DRAM-кешем, что, вероятно, и обуславливает доступную стоимость. Больший объём накопителя означает и более высокую производительность. Модель на 500 ГБ обеспечивает скорость последовательного чтения/записи до 6600/3500 МБ/с. Модели на 1 и 2 ТБ поднимают планку до 7100/6000 МБ/с соответственно.

Несмотря на то, что это не самые быстрые SSD с интерфейсом PCIe 4.0 на рынке, Crucial P310 2280 уверенно занимают место в высшей лиге твердотельных накопителей. Цены в официальном магазине Crucial начинаются от $88.99 за 500 ГБ и достигают $189.99 за 2 ТБ. Впрочем, на Amazon эти же модели можно приобрести по более выгодным ценам за $60, $85 и $140 соответственно. Стоит отметить, что на данный момент накопители поставляются без радиатора, однако Micron обещает выпустить версию с радиатором в ближайшие месяцы.