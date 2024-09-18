SocialAI представляет из себя приложение, напоминающее социальную сеть, но в ней нет людей. Приложение предназначено для одного человека, а все другие пользователи в нем - это боты на основе искусственного интеллекта.

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Новое приложение на основе ИИ представляет собой уникальную платформу, где пользователям не нужно взаимодействовать с другими людьми. SocialAI позиционируется как социальная сеть, напоминающая X/Twitter, но с важным отличием: все пользователи в этом пространстве — это всё искусственный интеллект, готовый общаться на любые темы.

SocialAI предлагает возможность делиться своими мыслями, получая мгновенные ответы от бесконечного числа доступных ИИ-ботов. Каждый пост будет встречен реакцией и пользователь не столкнётся с молчанием или игнорированием, боты, созданные для взаимодействия, обеспечат постоянную поддержку и вовлеченность. «Даже если вы выберете саркастичных или пессимистичных ботов, они все равно будут активно участвовать в обсуждениях, отвечая на ваши сообщения», пишет TechCrunch.

В отличие от традиционных социальных медиа, где пользователи могут столкнуться с негативом и вмешательством в личную жизнь, SocialAI обеспечивает при взаимодействии полную приватность. Каждый пользователь — это программный код, что исключает возможность вмешательства реальных людей в социальную жизнь человека. Такой подход создает безопасное пространство для самовыражения и исследования своих мыслей, без страха быть осуждаемым.

Источник изображения: techcrunch.com

Основатель SocialAI, Майкл Сайман (Michael Sayman), 28-летний разработчик из Нью-Йорка, назвал атмосферу приложения «освобождающей». Он работал в Facebook и собрал $3 миллиона на начальные инвестиции еще до создания продукта. Обсуждая реакцию на запуск приложения, он отметил, что был приятно удивлен тем, как быстро оно привлекло внимание пользователей. «Я потратил много времени на размышления о том, как должен выглядеть процесс приглашения пользователей. Но в конечном итоге я понял, что мне нужно просто выпустить это», — сказал он.

SocialAI предлагает пользователям выбирать категории своих «подписчиков», отталкиваясь от различных типов ботов, таких как «недотёпы», «интеллектуалы» и «тролли». Пользователи могут выбрать минимум три типа ботов, чтобы создать свою сеть, а также адаптировать их по мере использования приложения. Это позволяет формировать разнообразие откликов на ваши записи, от полного принятия до конструктивной критики. Сайман добавляет, что приложение адаптируется к предпочтениям пользователей, обучаясь на основе их взаимодействий.

Приложение позиционируется как пространство для самовыражения, где пользователи могут получить поддержку и советы от искусственного интеллекта. Сайман отметил, что идея приложения возникла из его собственного стремления создать безопасное место для обмена мыслями. «Я знаю, что приложение не решит проблемы для всех, но верю, что многие пользователи смогут использовать его для саморефлексии и роста», — добавил он. В настоящее время SocialAI доступно для бесплатной загрузки без встроенных покупок, а автор приложения планирует продолжить развитие продукта, прежде чем искать дополнительные инвестиции. Приложение доступно для устройств iOS.