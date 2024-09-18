Внедрение E2EE в RCS поможет защитить пользователей от шпионских сервисов и обеспечит конфиденциальность переписки, в том числе защиту информации от операторов мобильной связи.

Источник изображения: macrumors.com

Как сообщает издание MacRumors, организация GSM Association (GSMA), разработавшая стандарт RCS, объявила о начале работы над внедрением сквозного шифрования (E2EE) для сообщений, которыми обмениваются пользователи устройств Android и iPhone.

Новость появилась вскоре после того, как компания Apple начала использовать RCS с выходом iOS 18, заменив SMS на RCS для сообщений, отправляемых пользователям Android. Несмотря на то, что обновление принесло ряд улучшений, таких как отправка медиафайлов в высоком разрешении, уведомления о прочтении и индикаторы набора текста — в RCS отсутствует сквозное шифрование.

«Следующей важной вехой для универсального профиля RCS станет первое развертывание стандартизированного, совместимого шифрования сообщений между различными вычислительными платформами», — заявил технический директор GSMA Том Ван Пельт (Tom Van Pelt). Этот шаг направлен на устранение существенного пробела в безопасности межплатформенного обмена сообщениями.

На данный момент не все провайдеры RCS предлагают E2EE. Одним из исключений является Google Messages, в котором сквозное шифрование для RCS-переписок включено по умолчанию с прошлого года. Собственная система обмена сообщениями Apple, iMessage, также поддерживает E2EE, но эта защита не распространяется на сообщения RCS.

Внедрение E2EE для кроссплатформенных RCS-сообщений предотвратит доступ к содержанию текстов третьих лиц, таких как сервисы обмена сообщениями или операторы мобильной связи. Этот дополнительный уровень безопасности также предотвратит государственный надзор за RCS-коммуникациями граждан. Конкретные сроки реализации проекта пока не называются.