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Gorovic
Выпуск Nvidia GeForce RTX 4090 и 4090D будет прекращён ради новых RTX 5090 и 5090D
NVIDIA прекращает производство своих топовых графических процессоров GeForce RTX 4090 и RTX 4090D, готовясь к запуску видеокарт следующего поколения.

                                                                Источник изображения: Nvidia

Модель GeForce RTX 4090, вышедшая почти два года назад, удерживала статус самой мощной игровой видеокарты в течение всего времени своего существования. Практически вне всякой конкуренции со стороны других производителей, NVIDIA смогла сохранить лидерство на рынке высокопроизводительных графических карт, и теперь RTX 4090 завершает свой жизненный цикл, оставаясь непобежденным.

По информации издания Wccftech, NVIDIA и её партнёры планируют остановить производство RTX 4090 и RTX 4090D в октябре. Хотя окончательное решение ещё не принято, ожидается, что именно в этом месяце начнется фаза вывода этих флагманских моделей из продажи, что может привести к дефициту на рынке, учитывая высокий спрос и цену на эти GPU. 

Процесс прекращения производства позволит партнерам NVIDIA снизить запасы текущих моделей GeForce RTX 40 и сосредоточиться на предстоящих выпусках новых поколений. В глобальном масштабе RTX 5090 заменит RTX 4090, а в Китае RTX 5090D займет место RTX 4090D. 

RTX 4090 стал символом значительного прогресса в производительности, превосходя все ожидания и оставаясь самым мощным вариантом даже после выхода «SUPER» серии. Следующее поколение RTX 5090/5090D, скорее всего, продолжит эту тенденцию, поскольку конкуренты пока не готовы оспаривать лидерство NVIDIA в этом сегменте.

RTX 5090 обещает стать ещё более мощным устройством с ожидаемым потреблением энергии около 600 Вт и использованием новейшей памяти GDDR7. Подробности о следующем поколении графических процессоров RTX 50 "Blackwell" будут раскрыты в ближайшие месяцы.

#nvidia #geforce rtx
Источник: wccftech.com
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