Китайские ученые обнаружили, что сигналы Starlink могут быть использованы для обхода технологий, делающих самолеты для радаров невидимыми.

Источник изображения: Starlink

Китайские исследователи разработали новый метод обнаружения стелс-самолетов, используя сигналы спутников Starlink. Эта технология, доведенная до совершенства, может привести к серьёзным последствиям в военной авиации, полагают эксперты.

Как сообщает издание Tom's Hardware, в ходе эксперимента в Южно-Китайском море ученые использовали дрон DJI Phantom 4 Pro, имитирующий стелс-самолет по размеру и способности отражать радиоволны. Вместо традиционного радара, который посылает сигналы и анализирует их отражение, специалисты отслеживали реакцию дрона на сигналы, исходящие от спутника Starlink, пролетающего над Филиппинами.

Этот метод основан на знаниях о том, что любой объект, будь то самолет или дрон, искажает электромагнитные волны. Искажения, хоть и незначительные, могут быть зафиксированы и проанализированы для определения местоположения объекта. «Несмотря на сложности, связанные с использованием небольшой антенны и низковысотным полетом дрона, эксперимент позволил определить даже мельчайшие детали, такие как вращение винтов», — сообщают исследователи.

Ученые использовали специально разработанный алгоритм и высокопроизводительный процессор для обработки полученных сигналов. При этом известно, что сигналы Starlink зашифрованы и недоступны пользователям в Китае, но тем не менее, китайская команда смогла создать приёмник из коммерчески доступных компонентов для перехвата и обработки данных.

Хотя метод всё ещё находится в разработке и не готов к военному применению, он продемонстрировал потенциал для обнаружения как самолётов-невидимок, так и беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что традиционные стелс-самолеты разработаны таким образом, чтобы минимизировать отражение радиоволн, а дроны, как правило, слишком малы для обнаружения обычными радарами. Однако эксперимент китайских ученых показал, что использование сторонних спутниковых сигналов, подобных сигналам Starlink, позволяет обойти эти защитные механизмы.