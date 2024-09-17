С помощью Qiskit Functions Catalog разработчики смогут легко интегрировать квантовые алгоритмы в свои приложения, не углубляясь в детали работы с квантовыми системами.

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IBM представила каталог функций Qiskit Functions Catalog для массового внедрения квантовых технологий, сопоставимых с запуском облачных квантовых компьютеров, сообщает TechCrunch. «Я думаю, это следующий большой шаг после того, как мы вывели квантовый компьютер в облако», — заявил Джей Гамбетта (Jay Gambetta), вице-президент IBM, курирующий квантовые программы. По его словам, новый каталог абстрагирует многие сложности, связанные с работой с квантовыми машинами, делая их доступнее для более широкого круга разработчиков.

Квантовые компьютеры продолжают развиваться, становясь больше, мощнее и отказоустойчивее. Хотя до появления машин, способных решать задачи, недоступные для классических компьютеров, может еще пройти не один год, уже сейчас квантовые ПК могут использоваться для ограниченного круга экспериментов. Однако, как отмечает Гамбетта, одно дело — иметь оборудование, и совсем другое — писать для него приложения.

Выпущенный IBM в 2017 году Qiskit, является одним из немногих фреймворков для квантового программирования, наряду с Q# от Microsoft и Cirq от Google. Новая идея позволит экспертам в различных областях, не являющимся специалистами по управлению квантовыми компьютерами, использовать эти технологии с помощью Qiskit Functions Catalog. Например, компания Qedma вносёт свой вклад в этот каталог, предоставив функцию, реализующую инновационный метод подавления ошибок.

IBM стремится к сотрудничеству и с другими участниками индустрии квантовых вычислений для создания обширной библиотеки функций. В число партнеров входят Q-CTRL, Algorithmiq и QunaSys. При этом Algorithmiq и Qedma фокусируется на снижении количества ошибок в системах, а QunaSys предлагает сервис для оценки энергии основного состояния, что имеет фундаментальное значение для решения задач в области химии. «То, что двигало прогресс программного обеспечения и вычислений в классическом мире (абстракция) становится реальностью и в квантовом мире», — отмечает Гамбетта.

В рамках анонса IBM также запускает Benchpress — набор тестов для оценки производительности сред разработки квантового программного обеспечения. Используя более 1000 тестов, IBM сравнила Qiskit (фреймовок по квантовому программированию) с BQSKit, Braket, Cirq, Stak и TKET. Qiskit, который IBM переписал на языке Rust для повышения производительности, значительно превзошел другие SDK. Например, он в 13 раз быстрее транспилирует и генерирует схемы. Гамбетта подчеркнул, что, хотя компания пока не ориентируется на корпоративных разработчиков, Qiskit Functions Catalog — это только начало пути к раскрытию потенциала квантовых вычислений.