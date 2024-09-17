Пользователи Linux со старыми компьютерами и видеокартами Radeon могут столкнуться с проблемами из-за большого размера драйвера AMD.

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Пользователи Linux пожаловались на постоянно растущий размер графического драйвера AMD AMDGPU, который начал вызывать проблемы с загрузкой системы. Инженер Red Hat Ханс де Гуде (Hans de Goede) обратил внимание на эту проблему в своем блоге, а также предложил несколько временных решений.

Проблема заключается в том, что Plymouth, графическая оболочка загрузки, используемая по умолчанию во многих дистрибутивах Linux (Fedora, Ubuntu, Debian, Linux Mint и др.), некорректно загружается на старом оборудовании из-за большого размера драйвера AMD. Пользователи сталкиваются с таймаутом загрузки, видя на экране только три точки, и не могут продолжить работу с системой.

По словам Гуде, причиной проблемы является размер драйвера AMDGPU, который считается самым большим среди распространенных драйверов для Linux и насчитывает около шести миллионов строк кода. На старых системах с видеокартами Radeon загрузка и инициализация такого объёма кода занимает много времени, что приводит к срабатыванию таймаута Plymouth при 10 секундах по умолчанию до того, как графический процессор будет готов к работе.

Для решения проблемы пользователям предлагается несколько вариантов. С точки зрения аппаратного обеспечения, можно попробовать установить более быстрый накопитель. Если же обновление оборудования невозможно, Гуде предлагает два программных решения.

В первую очередь проверить, действительно ли системе необходим драйвер AMDGPU, и если нет, отключить его загрузку. Второй вариант — перенаправить Plymouth на рендеринг через SimpleDRM, что позволит избежать ожидания загрузки AMDGPU и, соответственно, таймаута. Стоит отметить, что в последних пакетах Fedora проблема с таймаутом Plymouth уже решена путем немедленного переключения на SimpleDRM. Возможно, другие дистрибутивы последуют этому примеру.