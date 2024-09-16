Экипаж Polaris Dawn успешно вернулся на Землю после пяти дней в космосе, включая выход в открытый космос.

Источник изображения: SpaceX

Капсула SpaceX, на борту которой находились четыре космических туриста, успешно приводнилась у побережья Флориды в 3:36 по восточному времени в воскресенье, завершив миссию, в ходе которой состоялся выход в открытый космос для гражданских астронавтов. Приземление произошло у берегов Драй-Тортугас в Мексиканском заливе, сообщает CNBC.

Экипаж миссии Polaris Dawn состоял из миллиардера Джареда Айзекмана (Jared Isaacman), отставного полковника ВВС США Скотта Потита (Scott Poteet), а также инженеров SpaceX Сары Гиллис (Sarah Gillis) и Анны Менон (Anna Menon). После завершения полета члены экипажа покинули капсулу. «Polaris Dawn, миссия завершена», — объявили операторы по радио, когда спасательные суда направлялись к капсуле.

Миссия Polaris Dawn стала пятой частной экспедицией и самой амбициозной для SpaceX. Экипаж выполнил несколько рискованных маневров, среди которых был выход в открытый космос. Айзекман и Гиллис провели около десяти минут в вакууме, проводя тесты на движения в специально разработанных для этой миссии скафандрах. Выход в открытый космос был сопряжен с определенными рисками, поскольку капсула Dragon не оснащена герметичным шлюзом и во время выхода всем четырем членам экипажа Polaris Dawn пришлось надеть скафандры, при том, что давление внутри капсулы было снижено до уровня вакуума. Тем не менее, выход в открытый космос произошел успешно.

Помимо выхода в открытый космос, экипаж Polaris Dawn достиг рекордной высоты в 870 миль (1400 км) над поверхностью Земли, самой высокой точки, на которой когда-либо находились люди с момента завершения лунной миссии «Аполлон» в 1972 году. Находясь на этой высоте, капсула пересекла часть радиационного пояса Ван Аллена, путешествие через который позволит ученым изучить его воздействие на организм человека и космический корабль, что крайне важно для планирования будущих миссий на Луну и Марс, тем более, что пролет через внутренний и внешний радиационные пояса Ван Аллена – это неизбежный этап на пути к Красной планете.

Миссия Polaris Dawn, финансируемая Джаредом Айзекманом, основателем и генеральным директором компании Shift4, была задумана для тестирования новых технологий и будущих длительных космических полетов, став первой из трех запланированных миссий в рамках программы Polaris, запущенной Айзекманом совместно со SpaceX. Информация о стоимости программы и датах запуска следующих миссий пока не разглашается.