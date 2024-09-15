Слухи о возможном изменении структуры OpenAI на фоне обсуждений о привлечении инвестиций в размере $6,5 миллиарда становятся все более актуальными.

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Компания OpenAI может в ближайшее время изменить свою корпоративную структуру. Как передаёт издание Techcrunch со ссылкой на Reuters, организация находится в процессе переговоров о привлечении инвестиций в размере $6,5 миллиарда при предварительной оценке в $150 миллиардов. Успешность этой сделки зависит от способности OpenAI провести реорганизацию и снять ограничение на прибыль для инвесторов.

Генеральный директор компании Сам Альтман (Sam Altman) сообщил сотрудникам на глобальной встрече, что структура OpenAI, вероятно, изменится в следующем году. Это изменение может привести к тому, что OpenAI станет ближе к традиционной модели прибыльного бизнеса. В настоящее время ее структура такова, что прибыльная часть контролируется некоммерческой организацией, что, по мнению инвесторов, создает определённые трудности и ограничения.

Несмотря на возможные изменения, OpenAI подчёркивает свою приверженность миссии по созданию искусственного интеллекта, который будет приносить пользу всем без исключения. В официальном заявлении отмечается: «Мы остаёмся сосредоточенными на разработке ИИ, который приносит пользу всем, и, как мы уже сообщали, работаем с нашим советом директоров, чтобы убедиться, что мы находимся в наилучшей позиции для достижения нашей миссии». При этом в компании заверили, что некоммерческая составляющая останется важным элементом всей их работы.