Спутник «Чамран 1» был выведен на орбиту на высоте 550 километров с целью тестирования новых аппаратных и программных систем.

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В субботу Иран успешно запустил в космос исследовательский спутник отечественного производства "Чамран-1", о чем сообщило государственное телевидение Исламской Республики. Спутник был разработан аэрокосмическим подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — элитным иранским военно-политическим формированием — и выведен на орбиту на высоте 550 километров над Землей.

Согласно сообщению Bloomberg, основная миссия спутника «Чамран-1» заключается в испытании и проверке критически важных аппаратных и программных систем, предназначенных для орбитального маневрирования. Эти тесты позволят оценить работоспособность и надежность разработанных иранскими инженерами технологий в условиях космического пространства. Успешное выполнение миссии «Чамран-1» может стать важным шагом по созданию более совершенных иранских спутников в будущем.

Иран также планирует значительно расширить свою космическую программу в ближайшие месяцы. По данным независимого отчёта полуофициального Иранского студенческого информационного агентства, которое ссылается на главу Иранского космического агентства, к марту Иран намерен запустить до восьми дополнительных спутников, что свидетельствуют о решимости Иранской республики укреплять свои позиции в космической отрасли и продолжать развивать отечественные технологии, несмотря на международное давление и санкции.