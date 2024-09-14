FSR4 потенциально может стать конкурентоспособной альтернативой DLSS и XeSS, но многие вопросы, такие как дата выпуска и поддержка игр, пока остаются открытыми.

Источник изображения: Tom's Hardware

Компания AMD раскрыла планы на будущее своей новой технологии апскейлинга FSR (FidelityFX Super Resolution), анонсировав FSR4, полностью основанном на искусственном интеллекте. Разработка FSR4 ведется уже около года, и базовой целью технологии является повышение качества изображения и энергоэффективности по большей степени на портативных игровых устройствах.

Старший вице-президент и генеральный менеджер AMD по вычислительной технике и графике Джек Хуинь (Jack Huynh) подчеркнул важность времени автономной работы для портативных консолей: «На стороне портативных устройств главным приоритетом является время автономной работы. Если посмотреть на ASUS ROG Ally или Lenovo Legion Go, то становится понятно, что время автономной работы слишком мало. Можно играть, например, в Wukong три часа, а не 60 минут». Именно здесь на помощь придёт FSR4 с ее возможностями генерации и интерполяции кадров на основе ИИ.

Предыдущие версии FSR, FSR2 и FSR3, использовали сугубо аналитические методы и фильтры для масштабирования изображения. «Мы сделали это, потому что хотели быстро выйти на рынок. Около 9-12 месяцев назад мы полностью переориентировали команду на ИИ», — пояснил Хуинь. Технология FSR4 теперь будет генерировать и интерполировать кадры, обеспечивая более высокую эффективность и большее время автономной работы устройств.

Хотя FSR4 изначально разрабатывалась с фокусом на портативные устройства, предполагается, что AMD сделает ее доступной и для других платформ. Компания традиционно стремится поддерживать широкий спектр GPU, а использование ИИ не ограничивает применение технологии только устройствами с выделенными нейронными процессорами (NPU), и большинство современных видеокарт способны выполнять инструкции FP16 и DP4a (INT8), которые используются в тензорных ядрах и NPU, позволяющие эффективно работать с алгоритмами ИИ.

На данный момент остается открытым вопрос о точной дате выхода FSR4. Если разработка ведется уже около года, релиз может состояться в ближайшее время. Однако, как показывает опыт с DLSS от Nvidia, XeSS от Intel и предыдущими версиями FSR, выпуск API - это только начало пути. Для того, чтобы технология стала широко применяться, необходимо, чтобы разработчики игр внедрили ее поддержку в свои проекты, а это может занять значительное время.

В качестве временного решения для повышения производительности на портативных устройствах AMD предлагает обновленную технологию Fluid Motion Frames 2 (AFMF 2), которая работает на уровне драйвера и обеспечивает генерацию кадров. Однако AFMF 2 в большей степени сглаживает изображение, а не увеличивает реальный FPS.