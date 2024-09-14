Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
AMD готовит технологию FSR4 на базе ИИ для апскейлинга изображений в играх
FSR4 потенциально может стать конкурентоспособной альтернативой DLSS и XeSS, но многие вопросы, такие как дата выпуска и поддержка игр, пока остаются открытыми.

                                                       Источник изображения: Tom's Hardware

Компания AMD раскрыла планы на будущее своей новой технологии апскейлинга FSR (FidelityFX Super Resolution), анонсировав FSR4, полностью основанном на искусственном интеллекте. Разработка FSR4 ведется уже около года, и базовой целью технологии является повышение качества изображения и энергоэффективности по большей степени на портативных игровых устройствах.

Старший вице-президент и генеральный менеджер AMD по вычислительной технике и графике Джек Хуинь (Jack Huynh) подчеркнул важность времени автономной работы для портативных консолей: «На стороне портативных устройств главным приоритетом является время автономной работы. Если посмотреть на ASUS ROG Ally или Lenovo Legion Go, то становится понятно, что время автономной работы слишком мало. Можно играть, например, в Wukong три часа, а не 60 минут».  Именно здесь на помощь придёт FSR4 с ее возможностями генерации и интерполяции кадров на основе ИИ.

Предыдущие версии FSR, FSR2 и FSR3, использовали сугубо аналитические методы и фильтры для масштабирования изображения. «Мы сделали это, потому что хотели быстро выйти на рынок. Около 9-12 месяцев назад мы полностью переориентировали команду на ИИ», — пояснил Хуинь. Технология FSR4 теперь будет генерировать и интерполировать кадры, обеспечивая более высокую эффективность и большее время автономной работы устройств.

Хотя FSR4 изначально разрабатывалась с фокусом на портативные устройства, предполагается, что AMD сделает ее доступной и для других платформ. Компания традиционно стремится поддерживать широкий спектр GPU, а использование ИИ не ограничивает применение технологии только устройствами с выделенными нейронными процессорами (NPU), и большинство современных видеокарт способны выполнять инструкции FP16 и DP4a (INT8), которые используются в тензорных ядрах и NPU, позволяющие эффективно работать с алгоритмами ИИ.

На данный момент  остается открытым вопрос о точной дате выхода FSR4. Если разработка ведется уже около года, релиз может состояться в ближайшее время. Однако, как показывает опыт с DLSS от Nvidia, XeSS от Intel и предыдущими версиями FSR, выпуск API - это только начало пути. Для того, чтобы технология стала широко применяться, необходимо, чтобы разработчики игр внедрили ее поддержку в свои проекты, а это может занять значительное время. 

В качестве временного решения для повышения производительности на портативных устройствах AMD предлагает обновленную технологию Fluid Motion Frames 2 (AFMF 2), которая работает на уровне драйвера и обеспечивает генерацию кадров.  Однако AFMF 2 в большей степени сглаживает изображение, а не увеличивает реальный FPS.

#amd #искусственный интеллект #fsr4
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
AMD Z1 Extreme превзошел в игровых тестах Intel Core Ultra 7 258V
Intel представила процессоры Xeon 6 R1S с 136 PCIe линиями
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Иркутской области идет реализация крупного промышленного импортозамещающего проекта
+
Biostar анонсировала продажи видеокарты Radeon RX 580 спустя 7 лет после официального релиза
12
Компания из РФ занимается созданием сложного устройства, необходимого для производства чипов
1
Киев надеется получить доступ к складам списанного вооружения итальянской армии
+
Утечка данных показала характеристики процессора Snapdragon 8 Gen 4
+
Samsung выпустила сентябрьское обновление для смартфонов серий Galaxy S21 и Galaxy S20 FE
+
Reuters: Власти Китая порекомендовали своим автопроизводителям не расширять свои мощности в России
4
Падающий спрос на принтеры и МФУ вынуждает Ricoh сокращать численность персонала
1
Nvidia подтвердила надвигающийся дефицит видеокарт Blackwell
2
Власти США намерены спасти тонущую Intel, заставив NVIDIA отказаться от услуг тайваньской TSMC
1
В Тольятти построят новое машиностроительное производство
+
Более миллиона ТВ-приставок на Android в 197 странах захватил троян Android.Vo1d
3
Раскрыта конфигурация ядер процессора Dimensity 9400
+
Xiaomi выпускает бюджетный проектор Redmi Projector 3
+
Игровой процессор AMD Ryzen 5 7600X3D покидает пределы США и Германии, становясь доступным и в Китае
2
Модуль Unisimka позволяет загрузить на любой современный телефон до 15 eSIM
3
MaxSun выпустила материнскую плату с обратным расположением PCIe 5.0 x16 для видеокарты
2
J.D. Power: Качество автомобилей компании Chery оказалось выше, чем у Mercedes-Benz и BMW
+
Российская армия вернула уже более 200 квадратных километров в Курской области
1
Учёные наблюдают, как в далекой галактике две огромные черные дыры поглощают друг друга миллионы лет
6

Популярные статьи

Американские фантастические фильмы на широких экранах в СССР (субъективный обзор)
6
"Deathbound" - очень спорный "соулслайк" (краткий обзор игры)
1
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и почему это линукс курильщика
29
Кого советские солдаты отказывались брать в плен
12
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
140
Тестирование Geforce 9800 GT Green или сказание о том, как может подвести видеокарта
26
На что способна старая Radeon RX 580 с вторичного рынка, и какие есть альтернативы в 2024 году
11
Анонс PlayStation 5 Pro - цирк и балаган современного игрового комьюнити
53
5 странных, но интересных игр, которые доказывают, что игры - искусство
7
Как защитить личные данные на смартфоне в случае утери или кражи
4

Сейчас обсуждают

Эдуард Кузнецов
20:25
Ну вот, цпу зет достали, последний шуллерский козырь. Что дальше? Автор почемуто продолжает называть, опциональные ядра, приклеенные для количества и бенчей, эффективными. Сама интел их так не называ...
Предполагаемый Core Ultra 5 245K обогнал Ryzen 7 9700X на 31 % в многоядерном тесте CPU-Z
Dzhereli
20:23
С чурками уже дописались. Оказалось у них больше прав чем у местных жителей.
Небольшой астероид будет кружить вокруг Земли около двух месяцев
Алексей Кравцов
20:18
Нет, Артем, тут логика не такая примитивная. Во-первых, те кто уехали показали свое отношение к "родине". Нужны ли нам те, кто в сложный для страны час пакует чемоданы и валит? Понравится ли вам друг,...
Небольшой астероид будет кружить вокруг Земли около двух месяцев
Nvidia&Intel Hater
20:11
Опять чмырь с табличками .в которых его обоссаная 3050 даже не рассматривается к тестам ибо кусок кала и показывает фпс ниже дна.Конченый клоун.Причем сам он продал якобы 4060 по причине тадам,что на ...
PlayStation 5 Pro vs ПК – собираем мощный геймерский компьютер по цене игровой приставки Sony
SMA
19:53
хохляцкий раб заглянул к нам на огонек... забавно, мы тоже ржем с вас, как вас как баранов тцкашники ловят.
В США заявили, что серьёзно относятся к предупреждению Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России
Gamandril
19:48
Тебе то что, если тебя читать - себя не уважать? Этих вырвиглазников с негативным уклоном подавляющее большинство. Вон смотри сколько фанатов наставили минус, хотя очевидно что я абсолютно прав. Если ...
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
Артём Николаев
19:41
Желание стелиться перед жителями Запада в крови, да? И потом можно говорить "смотрите, нас выбрала сотня людей первого сорта, мы не говно". Пофиг, что полмиллиона своих в панике уехали, они предатали ...
Небольшой астероид будет кружить вокруг Земли около двух месяцев
REY_B_
19:37
NH-D15 G2 стоит в полтора раза дороже моей водянки. Охладит ли он мой 5800X3D лучше её? В одном корпусе с мощной видеокартой, точно нет. Т.к. установленная на передней панели водянка засасывает воздух...
Noctua подтвердила исправление проблемы «Rattlegate» в кулерах NH-D15 G2
Pandas
19:35
А вот чуток поискал.
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
Алексей Кравцов
19:32
Нужно идти дальше. Поскольку эта иммиграция в основной свой массе не знает русский язык, нужно создавать отдельные поселения для носителей иностранных языков, где они могут купить себе землю, построит...
Небольшой астероид будет кружить вокруг Земли около двух месяцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем