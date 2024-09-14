Дребезжащие кулеры Noctua NH-D15 G2 остались в прошлом. Компания исправила дефект конструкции и предлагает владельцам три варианта решения проблемы.

Источник изображения: Noctua

Компания Noctua объявила об устранении проблемы с вибрацией в своих флагманских кулерах NH-D15 G2. Дефект, получивший название «Rattlegate» (дребезжание), был обнаружен пользователями вскоре после выхода устройства и вызвал волну критики в адрес производителя.

Как пишет издание Tom's Hardware, проблема заключалась в том, что во время транспортировки верхняя часть радиатора могла смещаться, вызывая дребезжащий звук при работе кулера. «Мы усовершенствовали механизм крепления рёбер, — сообщили представители Noctua. — Теперь проблема с вибрацией решена на уровне производства».

Первое время после обнаружения дефекта Noctua предлагала пользователям временное решение, заключавшаяся в фиксировании ребра радиатора скотчем или вставкой кусочка пластика толщиной 1,8 мм. Однако теперь проблема решена на корню. Владельцам кулеров NH-D15 G2, столкнувшимся с дребезжанием, предлагается три варианта действий: «Они могут бесплатно получить специальные стальные накладки на рёбра радиатора, обменять свой кулер на новую версию или вернуть устройство и получить назад полную стоимость», — говорится в сообщении ComputerBase.

Пока неясно, будет ли Noctua отзывать все проданные кулеры NH-D15 G2. В любом случае, компания готова бесплатно устранить проблему для всех пользователей, независимо от того, купили они кулер до или после исправления дефекта.