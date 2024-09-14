Итальянская финансовая полиция сообщила о ликвидации крупной сети по производству и продаже контрафактных игровых приставок и пиратских копий видеоигр.

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В ходе рейдов было изъято около 12 тысяч приставок, стилизованных под ретро-консоли Nintendo, Sega и Atari, с предустановленными пиратскими копиями популярных игр. «Стоимость изъятых приставок и пиратского контента оценивается в 52,5 миллиона долларов», — сообщил глава отдела экономических преступлений Туринской финансовой полиции Алессандро Ланджелла (Alessandro Langella).

Среди обнаруженных игр числятся копии хитов прошлых лет, таких как Super Mario Bros, Street Fighter и Star Wars. Предположительно на конфискованных устройствах были записаны практически полные библиотеки игр для соответствующих платформ.

По данным следствия, контрафактные приставки поставлялись из Китая и не соответствовали европейским стандартам безопасности. В связи с этим делом были задержаны девять граждан Италии. Им грозит обвинение в торговле контрафактной продукцией и до восьми лет лишения свободы. «Компания по борьбе с пиратством редко затрагивает конечных потребителей, но всегда жёстко пресекает деятельность распространителей нелегального контента», — отмечают эксперты.

Популярность пиратских ретро-игр объясняется их доступностью, ведь сегодня даже на простом мини-компьютере Raspberry Pi можно без проблем эмулировать игровые приставки прошлого. Судя по всему, в данном случае речь идёт о консолях 80-х годов, поскольку Sega и Atari прекратили выпуск приставок ещё в 90-х. То есть, большая часть пиратских игр была двухмерной (2D-игры), а производство поддельных консолей максимально дешёвым. Впрочем, не исключено, что в каталоге злоумышленников были и игры для первых 3D-консолей.