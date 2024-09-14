RAID-контроллер HighPoint SSD7540 сертифицирован для работы в средах с иммерсионным охлаждением, обеспечивая максимальную производительность и стабильность для ресурсоемких задач.

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Компания HighPoint объявила о том, что ее RAID-контроллер SSD7540 успешно прошел сертификацию для использования в серверных системах с иммерсионным охлаждением от LiquidCool Solutions. Эта событие открывает новые возможности для использования высокопроизводительных RAID-массивов в условиях повышенных требований к охлаждению.

Иммерсионное охлаждение – это технология, при которой электронные компоненты погружаются в специальную диэлектрическую жидкость, обычно минеральное масло. Такой подход обеспечивает более эффективное охлаждение по сравнению с традиционными воздушными системами и особенно актуально для дата-центров и высокопроизводительных серверов.

При этом иммерсионное охлаждение, как правило, совместимо с большинством аппаратных компонентов. Однако, создание и обслуживание подобных систем обходится достаточно дорого, особенно в домашних условиях. Кроме того, для достижения максимальной эффективности охлаждения рекомендуется демонтировать вентиляторы, поскольку они предназначены для работы с воздухом, а не с жидкостью.

Несмотря на то, что SSD7540 не является на рынке новинкой, его сертификация для работы с иммерсионным охлаждением оказалось значимым событием. Хотя ранее особых сомнений не возникало в совместимости контроллера с данной технологией, официальное подтверждение на основе сертификации от производителя гарантирует стабильную и надежную работу RAID-массивов даже в экстремальных условиях.

Напомним, HighPoint SSD7540 – это RAID-контроллер предыдущего поколения с интерфейсом PCIe Gen 4, который по-прежнему способен обеспечить высочайшую производительность. Для сравнения, протестированный ранее RAID-контроллер HighPoint Rocket 1608A с интерфейсом PCIe Gen 5 в паре с NVMe Gen 4 накопителями продемонстрировал скорость чтения до 56 ГБ/с, значительно превзойдя возможности любого современного NVMe-накопителя.