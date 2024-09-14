Несмотря на финансовые трудности и недавнее сокращение большого штата работников, Intel выиграла контракт на производство секретных чипов для Пентагона.

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Компания Intel близка к получению государственных субсидий в размере $3,5 млрд на производство полупроводников для нужд Пентагона. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Сделка, заключенная в рамках секретной программы Secure Enclave, направлена на создание в США производственных мощностей для передовых чипов, используемых в военных и разведывательных целях. Производство будет налажено на нескольких предприятиях Intel, в том числе на заводе в Аризоне.

Хотя Intel всегда была главным претендентом на получение этого контракта, решение о выделении средств далось нелегко. Другие производители чипов тут же выразили недовольство, а в Вашингтоне высказывались опасения по поводу зависимости только от одного поставщика. Финансирование проекта также вызвало трения между различными ведомствами и Конгрессом, что ставило под угрозу выделение Intel полной суммы.

Ожидается, что официальное объявление о выделении средств состоится уже на следующей неделе. Эти деньги станут дополнением к $8,5 млрд в виде грантов и $11 млрд в виде кредитов, которые Intel получила в марте в рамках закона CHIPS and Science Act. Напомним, этот закон, подписанный президентом Джо Байденом (Joe Biden) в 2022 году, направлен на возрождение производства полупроводников в США и снижение зависимости от азиатских производителей.

Примечательно, что сделка с Пентагоном состоялась на фоне финансовых трудностей Intel и пересмотра компанией своих планов по наращиванию производства. В прошлом месяце Intel опубликовала неутешительный отчет о доходах и прогноз выручки, что обрушило акции компании и подорвало веру в амбициозный план ее генерального директора Пэта Гелсингера (Pat Gelsinger).

Несмотря на проблемы Intel, у администрации Байдена практически не было выбора. Чиновники Пентагона настаивают на том, чтобы передовые полупроводники для военных нужд производились американской компанией, а Intel – единственный в США производитель современных процессоров. Другие крупные производители, такие как Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) и Samsung Electronics, также строят заводы в США при поддержке закона CHIPS, однако пока не готовы взять на себя обязательства по производству чипов для военных нужд.