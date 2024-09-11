Два бывших руководителя Samsung были арестованы по подозрению в передаче секретных технологий в Китай.

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В Южной Корее полиция арестовала нескольких бывших топ-менеджеров компании Samsung вменив им кражу технологий в пользу Китая на сумму $3,2 млрд. Одним из арестованных оказался 66-летний Choi, являющийся генеральным директором совместного предприятия по производству чипов в Китае.

Предположительно Choi передал китайской компании технологию производства 20-нанометровых чипов DRAM, и в этом ему помог другой сотрудник по имени Oh, отвечавший за проектирование завода. Choi также пытался завербовать других южнокорейских специалистов для работы на своем предприятии.

Правоохранительные органы считают, что действия Choi «ослабили конкурентоспособность страны в условиях глобальной войны за чипы», при этом власти уверены, что арест руководства остановит деятельность китайского предприятия Choi .

Как отмечает Tom's Hardware, это не первый случай ареста сотрудника южнокорейской технологической компании, который занимался кражей коммерческой тайны. Так, в мае прошлого года в аэропорту Южной Кореи была задержана бывшая сотрудница SK hynix, попытавшаяся вывезти документы из 3000 страниц с обширными данными, касающимися производства полупроводников. Предполагалось, что она действовала в интересах Huawei, однако женщина отрицает какие-либо обвинения в свой адрес.

Тайвань также неоднократно обвинял Китай в краже интеллектуальной собственности и переманивании инженеров для развития собственной полупроводниковой отрасли. При этом китайские власти не комментируют подобные обвинения, однако известно, что страна остро нуждается в развитии собственных технологий производства чипов, так как почти 99% соответствующего оборудования импортируется с Запада, а санкции со стороны США серьезно тормозят технологические планы Китая, который, тем не менее, не намерен останавливаться и развивает собственную полупроводниковую промышленность. Тем более что страна обладает значительными запасами редкоземельных металлов, необходимых для производства современных чипов.