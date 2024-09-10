Apple Watch Ultra 2 стали еще функциональнее. Обновленная модель получила новый цвет, титановый ремешок Milanese Loop и возможность отслеживать признаки апноэ во сне.

Источник изображения: Apple

Apple официально представила обновленную версию своих умных часов Watch Ultra 2. Главные изменения коснулись дизайна и функционала, связанного со здоровьем. Впервые с момента запуска два года назад часы Ultra будут доступны в новом цвете «матовый черный».

Помимо нового цветового решения, Apple Watch Ultra 2 получили функцию обнаружения апноэ во сне. Используя акселерометр, часы будут каждые 30 дней анализировать данные о нарушениях дыхания и уведомлять вас, если обнаружат постоянные признаки апноэ от средней до тяжелой степени, – говорится в заявлении компании. Эта функция также будет доступна на новых Apple Watch Series 9 и Series 10. Кроме того, Apple анонсировала новый титановый ремешок Milanese Loop. Стоимость обновленных часов составит $799, предзаказ открыт с сегодняшнего дня, а старт продаж запланирован на 20 сентября.

Источник изображения: Apple

Обновленные Watch Ultra будут работать на новой операционной системе watchOS 11. В числе ключевых нововведений – обновленный Smart Stack (виджеты, появляющиеся при прокрутке колесика Digital Crown) с поддержкой Live Activities, как на iPhone. Также система получит ряд функций для отслеживания состояния здоровья, включая Training Load, который покажет насколько интенсивно проходит тренировка по сравнению с обычной нагрузкой. Появится и приложение Vitals, которое будет сообщать, насколько типичны для владельца часов такие показатели, как частота дыхания и продолжительность сна.

Источник изображения: Apple

Напомним, что Apple Watch Ultra были представлены в 2022 году и стали первым значительным обновлением дизайна «умных» часов компании. От обычных моделей серии Series их отличали увеличенный экран, более массивный корпус и настраиваемая кнопка Action Button – концепция, которую Apple позже использовала в iPhone 15 Pro. В прошлом году компания выпустила Watch Ultra 2 с более ярким экраном и новым чипом S9, который позволил обрабатывать запросы Siri непосредственно на устройстве.

Источник изображения: Apple

В этом году изменения в Watch Ultra не так заметны, но часы по-прежнему остаются лидером по времени автономной работы среди всех моделей Apple Watch. Это также самые дорогие «умные» часы Apple, ориентированные на очень активных пользователей, которые много времени проводят на улице, занимаются спортом и для которых важны яркий экран и длительное время работы без подзарядки.