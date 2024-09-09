Несмотря на увеличение количества контактов в новом сокете Intel Arrow Lake, Thermaltake заверила пользователей, что их кулеры будут работать с LGA 1851.

Источник изображения: Thermaltake

Компания Thermaltake опубликовала список кулеров, которые в настоящее время продаются для процессоров Intel LGA 1700, и подтвердила их совместимость с новыми процессорами Arrow Lake LGA1851. В список входят 49 жидкостных кулеров AIO, 17 воздушных кулеров и 5 водных блоков. То есть, пользователи, которые планируют обновить свои процессоры Alder Lake, Raptor Lake или Raptor Lake Refresh на новейшие процессоры Intel, могут продолжать использовать свои существующие системы охлаждения Thermaltake с новыми процессорами и материнскими платами.

Хотя уже почти год ожидается, что кулеры LGA 1700 будут совместимы с процессорами Arrow Lake, официальное заявление Thermaltake, подтверждающее совместимость с разъемом LGA 1851, как нельзя кстати. Thermaltake не единственный производитель систем охлаждения, который подтвердил эту совместимость. Noctua и Azza также подтвердили, а затем и Arctic заявила, что её кулеры Freezer 36 будут работать с процессорами Intel Arrow Lake.

Отметим, совместимость распространяется не только на процессоры Intel. Thermaltake также указала, что версии её кулеров серии Ryzen 7000 совместимы с недавно выпущенными процессорами AMD Ryzen 9000, хотя это и неудивительно, учитывая, что оба используют разъем Socket AM5.

Ходят слухи, что процессоры Intel Arrow Lake могут генерировать значительную теплоотдачу, однако более точная и подробная информация о тепловой производительности Arrow Lake ожидается позднее. Тогда и можно окончательно ответить на вопрос о том, справятся ли существующие системы охлаждения с требованиями новых процессоров. Основной список совместимых кулеров: