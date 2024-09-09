Thermal Grizzly исправила проблемы с охлаждением Mycro Direct Die и выпустила обновленную версию с RGB подсветкой. Улучшенная конструкция обеспечивает снижение температуры на 6 градусов.

Источник изображения: Der8auer

Компания Thermal Grizzly анонсировала обновленную версию системы прямого охлаждения процессора Mycro Direct Die RGB Pro. Это произошло спустя несколько месяцев после того, как первая версия продукта, High Performance Heatspreader (HPHS) V1 и Mycro Direct Die V1, была отозвана с рынка из-за серьезных проблем с производительностью, сообщает Tom's Hardware.

Генеральный директор Thermal Grizzly и известный оверклокер «Der8auer» Роман Хартунг рассказали о причинах проблем и изменениях, внесенных в конструкцию. Первая версия Mycro Direct Die, предназначенная для процессоров Intel LGA 1700, не оправдала ожиданий пользователей и в некоторых случаях работала даже хуже, чем стандартные системы охлаждения. «Мы допустили ошибку», – признал Хартунг, пообещав провести расследование и вернуть продукт на рынок после устранения неполадок.





В ходе расследования выяснилось, что, несмотря на точное производство и внимание к деталям, в первоначальную конструкцию закрались ошибки. Одна из них заключалась в недостаточном пространстве для пластика вокруг сокета, что приводило к неравномерному давлению на процессор. Однако в новой версии Mycro Direct Die RGB Pro эта проблема была решена.

Но в процессе тестирования обновленного прототипа Хартунг столкнулся с новой проблемой: три процессора вышли из строя после 10-20 циклов установки и снятия системы охлаждения. «Это ненормально», – заявил Хартунг, имеющий большой опыт работы с системами прямого охлаждения. Анализ с помощью системы визуализации LMX показал, что причиной поломок стали острые края на поверхности охлаждающего блока, повреждавшие печатную плату процессора. В итоге было решено изменить профиль краев на закругленный, чтобы исключить повреждения. В результате Mycro Direct Die RGB Pro не только исправляет ошибки предшественника, но и обеспечивает снижение температуры на 6 градусов Цельсия, а также оснащён RGB подсветкой.