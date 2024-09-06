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Gorovic
Новый стандарт Bluetooth 6.0 повышает точность определения устройств до сантиметра
Bluetooth 6.0 также включает улучшения в снижении задержки с помощью функции «Isochronous Adaptation Layer», что в особенности важно в играх и аудио.

                                                 Источник изображения: 200 Degrees/Pixabay

Организация Bluetooth Special Interest Group (SIG) анонсировала выход новой версии стандарта Bluetooth 6.0. Это обновление стало первым значительным изменением после релиза версии 5 в 2016 году, хотя в 2023 году стандарт уже был обновлен до версии 5.4. Основное внимание в Bluetooth 6.0 уделяется повышению эффективности и надежности, что позволяет еще большему количеству устройств Интернета вещей (IoT) использовать этот стандарт. 

Одной из ключевых особенностей Bluetooth 6.0 является внедрение двух новых функций, направленных на снижение потребления энергии. Речь идет о фильтрации рекламы и мониторинг рекламодателей. Эти функции помогают устройствам Bluetooth экономить заряд, обеспечивая сканирование данных только в том случае, если они получают информацию на своем основном канале, которая имеет отношение к их приложениям. Кроме того, Bluetooth 6.0 теперь может уведомлять устройства, когда другое устройство выходит за пределы зоны действия, позволяя отменить попытку подключения и сэкономить энергию.

Также стоит отметить улучшения в задержке передачи данных благодаря усовершенствованию Isochronous Adaptation Layer (ISOAL). Эта функция позволяет Bluetooth-устройству разбивать большие фреймы данных на более мелкие части, при этом сохраняя точность временной информации. Это особенно важно в игровых приложениях, где важна быстрая реакция и минимальная задержка и в аудио.

Наиболее заметным нововведением является технология Bluetooth Channel Sounding, которая предлагает такие интересные преимущества, как улучшение безопасности и повышение точности определения местоположения. Функция позволяет устройствам обмениваться данными для высокоточного определения местоположения друг друга (вплоть для сантиметра), что затрудняет подделку сигнала и нежелательных манипуляций. 

Отметим, что хотя Bluetooth уже используется для служб определения местоположения, таких как сети «Найти устройство» на Android и Apple, последняя все еще полагается на чипы ультраширокого диапазона (UWB) для точного направления. Однако с внедрением технологии Bluetooth Channel Sounding устройства смогут передавать свои точные координаты авторизованным устройствам без необходимости использования чипов UWB. Это создаст более надежную сеть, которая поможет находить почти все и везде, расширяя сеть «Найти» на устройства iPhone, Android, а также Windows и Linux.

#bluetooth 6.0
Источник: tomshardware.com
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Представлен беспроводной протокол Bluetooth 6.0
Организация Bluetooth SIG объявила спецификации для Bluetooth 6.0
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