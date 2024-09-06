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Gorovic
Lenovo показала концепт ноутбука будущего с моторизированным экраном
Auto Twist AI PC способен автоматически настраивать угол экрана и отслеживать положение веб-камеры, позволяя оставаться в кадре во время видеозвонков и презентаций.

                                                 Источник изображения: Tom's Hardware/Lenovo

Компания Lenovo представила на выставке IFA 2024 концепт Auto Twist AI PC, который выводит идею гибкости на новый уровень. Главной особенностью концепта стал моторизированный шарнир «Dual Degree of Freedom», позволяющий экрану ноутбука поворачиваться вслед за пользователем, обеспечивая «оптимальную видимость дисплея» в любой ситуации.

Помимо очевидного удобства во время видеозвонков, когда камера всегда будет держать пользователя в кадре, подобная технология вызывает ассоциации с устройством Facebook Portal 2018 года, которое также оснащалось камерой и экраном, следящими (в хорошем смысле) за человеком. Стоит отметить, что во время движения экран Auto Twist AI PC заметно дрожит, хотя представитель Lenovo заверил, что компания проделала большую работу по минимизации этого эффекта.

Помимо вращения, моторизированный шарнир Auto Twist AI PC способен выполнять и другие действия по голосовым командам, в часности перевод в режим планшета, режим ноутбука и закрытие крышки. Правда во время демонстрации  возникла небольшая заминка при попытке перехода в режим планшета, когда крышка, казалось, зацепилась за клавиатуру. Однако после перезапуска системы проблема не повторилась. Разработчики также предусмотрели автоматическое закрытие крышки, когда пользователь отходит от ноутбука.

Еще одна любопытная функция Auto Twist AI PC – забота об осанке пользователя. Ноутбук отслеживает положение тела и может напоминать о необходимости выпрямиться или изменить угол наклона экрана, если пользователь слишком сильно сутулится. Важно отметить, что это всего лишь концепт, и  пока речь не идет о появлении подобных функций в серийных моделях. Тем не менее, идея ноутбука с моторизированным шарниром, способным открываться и закрываться по команде,  выглядит многообещающе, при условии, что Lenovo обеспечит надежность и долговечность механизма.

#lenovo #auto twist ai pc
Источник: tomshardware.com
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Новый ИИ-ноутбук от Lenovo может автоматически поворачивать дисплей к пользователю
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