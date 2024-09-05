Владельцы ноутбуков AMD и Intel скоро смогут воспользоваться преимуществами Copilot+, включая Live Captions, Windows Studio Effects и Cocreator. Доступ к ИИ-функциям будет открыт с ноябрьским обновлением Windows.

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Microsoft объявила о расширении доступности платформы Copilot+ PC на ноутбуки с процессорами AMD Ryzen AI 300 и Intel Core Ultra 200V. Эксклюзивные функции Copilot+ для устройств на базе процессоров Qualcomm Snapdragon X станут доступны пользователям Windows 11 на новых чипах AMD и Intel уже в ноябре этого года, сообщил Tom's Hardware. Как сообщается в блоге Microsoft, распространение обновления будет происходить постепенно и бесплатно. «Совместимые устройства на базе AMD и Intel начнут получать новые возможности ИИ с ноября в рамках бесплатных обновлений Windows», — говорится в заявлении компании.

Copilot+ PC, дебютировавший в июне 2024 года, предлагает ряд передовых функций на базе искусственного интеллекта, таких как Live Captions (субтитры в реальном времени), Windows Studio Effects (эффекты для видеоконференций) и Cocreator (совместное творчество) в Paint. Интересно, что, несмотря на привлекательность ИИ-функций, решающим фактором популярности Copilot+ PC стала энергоэффективность процессоров Snapdragon X, позволившая ноутбукам на Windows сравняться по времени автономной работы с MacBook на базе Apple Silicon.

Хотя изначально Copilot+ был доступен только на устройствах с архитектурой Arm, компания AMD ранее заявляла о планах добавить поддержку ИИ-функций на свои новые процессоры x86 серии Ryzen AI 300. Однако для некоторых пользователей это означает задержку в получении новых возможностей Copilot+, так как владельцы ноутбуков с AMD Ryzen AI 300 и Intel Core Ultra 200V получат доступ к ИИ-функциям только после выхода обновления Windows. На данный момент Copilot+ в полном объеме доступен лишь на устройствах с процессорами Snapdragon X.

Более того, Microsoft уточняет, что сроки и доступность обновления с расширенными функциями ИИ будут зависеть от региона и конкретной модели устройства. Таким образом, наличие процессора AMD или Intel последнего поколения не гарантирует моментального получения всех возможностей Copilot+ PC. Для тех, кто хочет ознакомиться с Copilot+ PC до его официального релиза на системах AMD и Intel, Microsoft рекомендует присоединиться к программе Windows Insider. Участники этой программы получат ранний доступ к новым функциям и обновлениям Windows и смогут протестировать возможности ИИ в Windows 11 раньше всех остальных.